Mike Sgarbossa verstÃ¤rkt den SC Bern per sofort

Bern. (PM SCB) Der SC Bern verpflichtet Mike Sgarbossa mit sofortiger Wirkung.

Der 33-jÃ¤hrige Center stÃ¶sst bis zum Saisonende auf Leihbasis vom HC Lugano zu den Mutzen.

Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung von Mike Sgarbossa bekannt zu geben. Der kanadische Offensivspieler soll bis Ende der Saison 2025/26 die Achse der Mannschaft stabilisieren. Â«Er ist ein ausgewiesener Scorer und ein sehr intelligenter Spieler, der unserem Spiel zusÃ¤tzliche QualitÃ¤t verleihen wirdÂ», erklÃ¤rt Diego Piceci, Leiter National League beim SC Bern.

Mike Sgarbossa bestritt in seiner bisherigen Karriere 93 Spiele in der NHL. In der vergangenen Saison sammelte er fÃ¼r die Hershey Bears in der AHL 31 Scorerpunkte in 35 EinsÃ¤tzen. Zur laufenden Spielzeit wechselte der 33-jÃ¤hrige Center aus der Organisation der Washington Capitals zum HC Lugano, wo er in 27 Partien bislang 18 Scorerpunkte verbuchen konnte.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!