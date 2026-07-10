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Dresdner EislöwenTransfer-News

Mike Nason verstärkt Trainerteam der Dresdner Eislöwen

10. Juli 20261 Mins read57
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© Sportfoto-Sale (MK)
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Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen verstärken ihr Trainerteam für die Saison 2026/27: Mike Nason übernimmt künftig die Position des Co-Trainers und wird Cheftrainer Bo Subr an der Bande unterstützen.

Der 45-jährige Kanadier bringt nicht nur einen großen Erfahrungsschatz aus seiner aktiven Karriere in Kanada, Deutschland und den Niederlanden mit, sondern hat sich auch hinter der Bande einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Seit 2015 prägte Nason die Heerenveen Flyers als Cheftrainer und gehörte parallel über viele Jahre dem Trainerstab der niederländischen Nationalmannschaft an. Mit den Flyers feierte er zahlreiche Erfolge, darunter die BeNe-League-Meisterschaften 2017 und 2022 sowie die niederländischen Meistertitel 2016, 2017 und 2022.

Die Verbindung nach Dresden ist dabei keine neue: Cheftrainer Subr und Nason kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in den Niederlanden und arbeiteten dort bereits im Nationalteam zusammen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von damals setzen beide nun bei den Dresdner Eislöwen fort.

Bo Subr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Mike ist nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern auch ein Mensch, dem ich zu hundert Prozent vertraue. Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Er bringt viel Erfahrung mit, arbeitet unglaublich akribisch und versteht es, Spieler individuell besser zu machen. Ich freue mich sehr, dass wir künftig wieder gemeinsam an der Bande stehen und unsere Ideen zusammen auf das Eis bringen können.“

Mike Nason, Co-Trainer Dresdner Eislöwen: „Als Bo mich angerufen hat, musste ich nicht lange überlegen. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Dresdner Eislöwen haben sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und genießen einen ausgezeichneten Ruf. Ich habe viel Gutes über den Club, die Organisation und die Fans gehört. Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, gemeinsam hart zu arbeiten und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison zu leisten.“

Seine Trainerstationen

Source: Mike Nason @ Elite Prospects

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