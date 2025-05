Mike Halmo startet seine Trainerkarriere auf dem Ritten

Klobenstein. (PM Buam) Er war in den vergangenen Jahren nicht nur ein Leistungsträger des HCB Südtirol, sondern auch der Fanliebling: Michael „Mike“ Halmo hat seine Schlittschuhe nun aber an den Nagel gehängt.

Vom Eishockey hat der Kanadier aber noch nicht genug: Er startet seine Trainerkarriere als Assistant Coach der Rittner Buam SkyAlps sowie Head Coach der U19 der Junior Buam.

In Südtirol ist Mike Halmo längst schon ein bekannter Mann. Der am 15. Mai 1991 geborene, aus Waterloo (Ontario/Kanada) stammende Eishockey-Crack hat die vergangenen Jahre beim HCB Südtirol Großartiges geleistet und machte sich auch aufgrund seines Kämpferherzes und seines Charakters zum Publikumsliebling. Seine erste Saison beim HC Bozen war 2017/18, in der er mit den „Foxes“ den EBEL-Meistertitel in die Südtiroler Landeshauptstadt holte. Nach zwei Jahren im Ausland (bei Ilves in Finnland und den Iserlohn Roosters in Deutschland) kehrte er wieder dorthin zurück und verbrachte auch die letzten vier Saisonen in der Waltherstadt.

Zuvor war Halmo in Kanada, beim OHL-Klub Owen Sound Attack (mit denen er 2010/11 auch den Meistertitel gewann) und dann in der AHL bei den Bridgeport Sound Tigers im Einsatz. In der Saison 2013/14 schaffte er seinen großen Karrieredurchbruch, über die Sound Tigers durfte er nämlich 20 Mal für dessen Franchise-Partner, die New York Islanders, in der NHL ran. Dabei erzielte er gegen die Florida Panthers, dem derzeit amtierenden NHL-Champion, sogar ein Tor, und zwar am 1. April 2014 beim 4:2-Sieg seiner Islanders. Nun hat der Kanadier sein Spielertrikot mit der Nummer 91 an die Wand gehängt – die Schlittschuhe braucht er als Assistenztrainer der Rittner Buam SkyAlps aber noch. Außerdem wird Halmo auch die U19 der Junior Buam als Head Coach übernehmen, welche in der kommenden Saison ausschließlich aus Nachwuchsspielern vom Ritten bestehen wird.

„Auf dem Ritten kann ich als Trainer wachsen“

