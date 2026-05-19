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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Mike Halmo geht auf dem Ritten in seine zweite Saison als Assistant Coach

19. Mai 20261 Mins read61
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Mike Halmo - © Max Pattis
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Klobenstein. (PM Buam) Mike Halmo steht auch in der kommenden Saison an der Seitenbande der Rittner Buam SkyAlps.

Der Italokanadier wird die Blau-Roten als Assistant Coach des neuen Cheftrainers Teemu Virtala betreuen und gleichzeitig wieder als Head Coach der U19 fungieren.

Sportlich gesehen war die vergangene Saison für die Rittner Buam SkyAlps weniger erfolgreich, verpasste man doch zum zweiten Mal in der Geschichte der Alps Hockey League die Playoffs. Und doch wurde die Verlängerung mit Mike Halmo nie in Frage gestellt. Denn: Die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath halten große Stücke vom 35-jährigen Italokanadier, der nach der Vertragsauflösung mit Dave MacQueen für einige Spiele auch die Stelle als Head Coach übernahm, das vorzeitige Saisonaus aber nicht verhindern konnte.

Halmo, der seine glorreiche Spielerkarriere beim HCB Südtirol Alperia nach der Saison 2024/25 beendete, übernimmt bei den Rittner Buam SkyAlps nicht nur die Rolle als Assistant Coach in der Alps Hockey League, sondern wird auch weiterhin als Head Coach der U19 der Junior Buam agieren.

„Mike wird nicht nur als Assistenztrainer wichtige Arbeit leisten, sondern auch unser U19-Programm führen. Seine Erfahrung und sein Engagement werden besonders für die Entwicklung unserer jungen Spieler von großer Bedeutung sein“, betonen Tudin und Eisath abschließend.

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