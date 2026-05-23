Mike Flanagan ist der neue Cheftrainer der Odense Bulldogs

Odense. (PM Bulldogs) Die Position des Cheftrainers bei den Odense Bulldogs hat mehrere starke Kandidaten angelockt; doch nach einem gründlichen Auswahlverfahren fiel die Wahl auf den 57-jährigen Mike Flanagan.

Der kanadische Cheftrainer wird seine Tätigkeit bei den Odense Bulldogs im Rahmen eines Einjahresvertrags aufnehmen.

Mike Flanagan verfügt über einen Hintergrund im nordamerikanischen Eishockey – darunter zwei Spielzeiten als Assistenztrainer in der AHL – und hat sich seither eine umfassende Trainerkarriere in Europa aufgebaut.

Seinen ersten Einsatz als Cheftrainer in Europa hatte er in Italien, bevor er in die starke deutsche DEL wechselte. Dort fungierte Mike Flanagan drei Spielzeiten lang als Assistenztrainer bei den Nürnberg Ice Tigers; es folgte eine Saison bei den Schwenninger Wild Wings, ebenfalls als Assistenztrainer unter Paul Thompson. Anschließend verbrachte der Kanadier fünf Spielzeiten als Cheftrainer in der österreichischen Liga, bevor er zuletzt die Manchester Storm in der EIHL leitete.

Seine Karriere setzt sich nun in Dänemark und der Metal Liga fort, wo bei den Odense Bulldogs eine neue Herausforderung auf Mike Flanagan wartet.

„Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel in Odense aufzuschlagen. Es ist eine spannende Gelegenheit, die mich gleichermaßen motiviert und begeistert; ich kann es kaum erwarten, Teil des Teams zu werden und loszulegen“, sagt Mike Flanagan und fährt fort:

„Als Trainer lege ich großen Wert darauf, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem die Spieler aufblühen, sich weiterentwickeln und Freude am täglichen Miteinander im Team haben. Eishockey ist seit meiner Kindheit ein zentraler Bestandteil meines Lebens, und es ist für mich eine enorme Antriebskraft, beruflich in genau jener Sportart arbeiten zu dürfen, für die ich schon immer eine große Leidenschaft hegte.“

Die Odense Bulldogs freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Mike Flanagan, der das Amt des Cheftrainers nach einem sorgfältigen Auswahlprozess übernehmen wird.

„Mike Flanagan ist ein Trainer mit umfassender Erfahrung und internationaler Expertise aus diversen europäischen Ligen; er stach aus einem Feld von vielen qualifizierten Kandidaten besonders hervor“, erklärt Ole Nielsen, Geschäftsführer der Odense Bulldogs.

„Sowohl fachlich als auch menschlich hat Mike Flanagan einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen, und unsere Recherchen haben diese Einschätzung bestätigt. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass wir die ideale Besetzung für die Position des Cheftrainers gefunden haben“, resümiert Ole Nielsen. Mit einem neuen Cheftrainer am Ruder gehen auch neue taktische Ansätze auf dem Eis einher – und in dieser Hinsicht darf sich die Vereinsführung auf eine Ausrichtung freuen, bei der wir uns jeden Zentimeter auf dem Eis hart erarbeiten müssen.

„Auf dem Eis möchte ich, dass wir aggressiv und proaktiv auftreten sowie mit hoher Intensität spielen. Wir müssen stark, schnell und hartnäckig sein – sowohl mit als auch ohne Puck. Im Puckbesitz müssen wir mit Tempo, Mut und Eigeninitiative agieren; ohne Puck hingegen müssen wir kompromisslos arbeiten, um schnell wieder die Kontrolle über das Spiel zu erlangen“, sagt Mike Flanagan.

„Ich möchte der Organisation für das Vertrauen danken, das sie mir entgegenbringt. Ich gehe diese Aufgabe mit großer Demut an und freue mich darauf, zur weiteren Entwicklung und den Ambitionen des Vereins beizutragen“, schließt der neue Cheftrainer.

Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch den Dänischen Eishockeyverband.