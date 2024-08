Mike Connolly wird KapitÃ¤n der Straubing Tigers!

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben stolz bekannt, dass Mike Connolly in der bevorstehenden Spielzeit die Rolle des Mannschaftskapitäns übernehmen wird. Der erfahrene...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben stolz bekannt, dass Mike Connolly in der bevorstehenden Spielzeit die Rolle des Mannschaftskapitäns übernehmen wird.

Der erfahrene Stürmer geht damit in seine zehnte Saison bei den Straubing Tigers und wird das Team mit seiner beeindruckenden Einstellung und Siegesmentalität auf das Eis führen.

Neben Mike Connolly werden Marcel Brandt und Josh Samanski als Assistenzkapitäne fungieren. Head Coach Tom Pokel betont die starke Führungskraft, die das Team auszeichnet: „Wir haben drei Kapitäne, die alle eine bedeutende Rolle in unserem Team spielen. Mike Connolly, der das ‚C‘ tragen wird, ist ein hervorragender Spieler mit einer Siegermentalität, die das Team inspiriert. Marcel Brandt ist unser Kämpfer mit einem Löwenherz, und Josh Samanski hat sich diese Chance durch seine harte Arbeit und Einstellung redlich verdient.“

Tom Pokel hebt zudem die breite Führungsstruktur innerhalb des Teams hervor, zu der auch Spieler wie Justin Braun, JC Lipon und Philip Samuelsson zählen. „Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft und die Energie, die wir in die kommende Saison mitbringen. Mit dem Abgang von Sandro Schönberger beginnt für uns eine neue Ära und wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen“, so der Headcoach weiter.

Mike Connolly äußerte sich ebenfalls zu seiner neuen Rolle: „Es ist eine große Ehre, das ‚C‘ auf dem Trikot der Straubing Tigers tragen zu dürfen und für eine so leidenschaftliche Fanbasis und Region zu spielen. Unsere Stärke liegt in der großartigen Gemeinschaft in der Kabine. Jeder Spieler bringt seine eigenen Erfahrungen und Führungsqualitäten mit und unser Ziel ist es, diese zu vereinen und die besten Voraussetzungen für Erfolg auf und abseits des Eises zu schaffen. Ich freue mich auf die Herausforderungen und die gemeinsame Arbeit mit diesem Team.“

Mit dieser starken Führungsriege und dem bewährten Teamgeist blicken die Straubing Tigers voller Zuversicht auf die neue Saison in der PENNY DEL.