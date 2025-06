Mike Connolly: DienstÃ¤ltester Tiger und die charmanteste ZahnlÃ¼cke der Liga geht in seine elfte Saison am Straubinger Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers und Mike Connolly setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Der in Kanada geborene, mittlerweile auch deutsche Stürmer bleibt dem Team auch in der Saison 2025/26 erhalten und geht damit in seine mittlerweile elfte Spielzeit am Pulverturm.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2015 gehört Connolly zu den prägenden Gesichtern des Clubs. In bislang 529 Spielen für die Straubing Tigers sammelte der 35-Jährige starke 427 Scorerpunkte und wuchs mit den Jahren in eine tragende Rolle – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.

„Mike ist ein absoluter Führungsspieler, der unser Spiel seit Jahren mitprägt“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Sein Einsatz, seine Erfahrung und seine Einstellung sind vorbildlich. Wir sind dankbar, ihn weiterhin in unseren Reihen zu haben.“

Auch Connolly selbst blickt motiviert auf die kommende Saison: „Ich bin stolz und sehr glücklich, dass ich in meiner 11. Saison für die Tigers spielen werde. Ich freue mich darauf, in diesem Sommer hart zu arbeiten, um sicherzustellen, dass ich fit und bereit für den Beginn der nächsten Saison bin. Es wird einige neue Gesichter in unserem Team geben, aber auch eine starke Gruppe von Rückkehrern. Es wird großartig sein, wenn sich alle eingewöhnen und wohlfühlen, um dann gemeinsam damit zu beginnen, die beste Version unseres Teams für die kommende Saison aufzubauen!“

Die Straubing Tigers freuen sich auf ein weiteres Jahr mit Mike Connolly und wünschen ihm für die kommende Saison viel Erfolg.

