Mika Junker bleibt ein Luchs

Lauterbach. (PM Luchse) Der Trend setzt sich fort und mit Mika Junker bleibt auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil des letztjährigen Luchse-Teams erhalten.

Seit seinem Wechsel zur Saison 2022/23 aus dem Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings nach Lauterbach hat sich Mika in Lauterbach sportlich weiterentwickelt. Bereits in seiner ersten Saison bei den Luchsen zeigte er seine Klasse und konnte sogar bei unserem damaligen Kooperationspartner, der EG Diez-Limburg, in sechs Einsätzen Oberligalift schnuppern. Seine kämpferische Spielweise, sein Einsatz in Unterzahl und seine Leidenschaft auf dem Eis machen Mika zu einem Publikumsliebling und zu einem Vorbild für unsere jungen Spieler.

Doch der 22-jährige Stürmer überzeugt die Verantwortlichen der Lauterbacher Luchse nicht nur auf sportlicher Ebene. Neben dem Eis engagiert sich Junker auch im Nachwuchsbereich der Luchse und lebt damit unsere Philosophie eines familiären Vereins. Auch beruflich ist Mika mittlerweile in Lauterbach verwurzelt und absolviert aktuell eine Ausbildung bei unserem Partner Autohaus Hartwich & Kress. Im Sommer bleibt er ebenfalls der Region treu und hält sich bei den Rhein-Main Patriots in der ersten Inline-Skaterhockey Bundesliga fit.

