Mika Hupach verlÃ¤ngert in Herford

Der Kader des Herforder Eishockey Vereins wächst für die kommende Spielzeit.

Mit Mika Hupach vermeldet der HEV die nächste Vertragsverlängerung, womit der 20jährige Verteidiger in seine zweite Spielzeit bei den Ice Dragons geht.

Vergangenen Sommer wechselte Mika Hupach aus Salzburg nach Herford, um seine erste Profisaison zu bestreiten. Er verpasste keine einzige Begegnung und kam insgesamt auf 7 Scorerpunkte bei 3 selbst erzielten Treffern. Bemerkenswerter ist jedoch seine Statistik als Defensivmann. Als jüngster Spieler im HEV-Dress wurde er schnell eine wichtige und vor allem sehr stabile Personalie in der Verteidigung der Ice Dragons, dem kaum Fehler unterliefen.

Auch Chefcoach Henry Thom war mit der Premierensaison von Mika Hupach zufrieden: „Mika hat das sehr ordentlich gemacht, er hat physisch eine gute Präsenz und inzwischen auch einen guten Zug nach vorne. Es geht nun darum, dass er seine Leistung weiter stabilisiert, um so den nächsten Schritt zu machen. Wir sind froh, dass er diesen Schritt bei uns macht, zumal er auch gut in das Team passt.“

Auch Mika Hupach blickt positiv zurück: „Ich denke, es war eine sehr gute Saison. Im ersten Profijahr ist es nicht immer einfach Fuß zu fassen, aber die Mannschaft und Henry Thom haben mir den Einstieg sehr vereinfacht. Als Team haben wir gezeigt, dass wir jeden schlagen können und wollen an diese gute Saison anknüpfen. Ich möchte mich nun weiterentwickeln und der Mannschaft noch mehr helfen. Aktuell verbringe ich die Zeit in Köln, bin dort auch regelmäßig auf dem Eis, wobei der Schwerpunkt im Moment jedoch auf dem Training außerhalb des Eises liegt. Hier hat unsere Athletiktrainerin Ramona Rossack das Programm ausgearbeitet und sie unterstützt uns, auch wenn wir nicht in Herford sind.“

