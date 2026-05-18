Miglio und Kirsch bleiben in der Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Der gebürtige Texaner geht in seine zweite Saison bei den Hannover Scorpions.

Nach vier Saisons in der DEL2 wechselte der 185 cm große und 86 kg schwere Stürmer von den Selber Wölfen nach Hannover und überzeugte sofort auf ganzer Linie. Der 34-Jährige sammelte in 63 Spielen starke 56 Punkte (27 Tore).

Der vielleicht schnellste Spieler der Liga ist auch vom Sternzeichen ein echter Scorpion. Mit seiner Intensität und Willensstärke hat Nick gezeigt, dass er ein echter Kämpfer ist.

Mit seiner Schnelligkeit, seiner Erfahrung und seinem unermüdlichen Einsatz war er in der vergangenen Saison ein absolut wichtiger Faktor für das Offensivspiel.

Justin Kirsch #21 bleibt auch in der kommenden Saison ein Scorpion.

Der in Kanada geborene Linksschütze geht in seine vierte Saison bei den Hannover Scorpions und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Mannschaft übernehmen.

In der vergangenen Saison erzielte der 1,88 Meter große Stürmer ,genannt „Cherry“, in 56 Spielen starke 70 Punkte, darunter 29 Tore, und stellte damit erneut seine offensive Klasse eindrucksvoll unter Beweis. Mit seiner Erfahrung, seinem Spielverständnis und seiner Torgefahr zählt Justin seit Jahren zu den wichtigsten Leistungsträgern der Scorpions.

Bereits vor seinem Wechsel nach Hannover sammelte der Kanadier in zehn Spielzeiten in der DEL2 reichlich Erfahrung und überzeugt seitdem Jahr für Jahr mit konstant starken Leistungen auf dem Eis.