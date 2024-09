Mighty Dogs: Zweites Spiel â€“ erster Sieg!

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Nachdem das Eis im Laufe der vergangenen Woche fertig gestellt werden konnte und bereits das erste Spiel der Vorbereitung absolviert...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Nachdem das Eis im Laufe der vergangenen Woche fertig gestellt werden konnte und bereits das erste Spiel der Vorbereitung absolviert war, ging es für die Mighty Dogs an diesem Freitag nach Chemnitz zu den Crashers, wo es gleichzeitig zum Wiedersehen mit der ehemaligen #17 Sean Fischer kam.

Mit fast vollständigem Kader zeigten die Jungs rund um die beiden Trainer Semjon Bär und Tomas Kubalik schon einige gute Ansätze auf und gewannen das Spiel vor knapp 10 mitgereisten Schweinfurtern mit 5:6.

Das erste Drittel begann direkt mit einer guten Phase der Schweinfurter, die sich früh viele Möglichkeiten vor dem Chemnitzer Tor erspielten. Den Lohn für den Vorwärtsdrang gab es dann bereits in der 6. Minute: bereits davor hatte sich schon angedeutet, dass die erste Reihe mit Tomas Cermak, Petr Pohl und Yannis Steffens gefährlich werden kann, belohnte sich Pohl dann in seinem ersten Spiel als Mighty Dog direkt mit dem Tor zur 0:1 Führung. Die Crashers ließen sich dadurch allerdings nicht entmutigen sondern fanden zunehmend auch Wege vor das Schweinfurter Tor und konnten zwei Minuten später mit einem sauberen Spielzug zum 1:1 ausgleichen. Auch Tomas Cermak trug sich anschließend in die Torschützenliste ein, als er sich gemeinsam mit Petr Pohl vors Tor kombinierte und in typischer Cermak Manier die Scheibe ins Tor beförderte.

Im zweiten Drittel lag der dritte Treffer schon in der Luft, als erneut Pohl und Cermak in einem schnellen Angriff vors Tor kamen, jedoch nicht abschließen konnten. Den Gegenangriff nutzen die Crashers dann eiskalt, um durch Fabian Kießling wieder auszugleichen. Als Alex Asmus etwas später für 2 Minuten vom Eis musste, konnten die Crashers in Überzahl dann erstmals an diesem Abend in Führung gehen – Zizka zog von der blauen Linie ab und der Puck fand seinen Weg in das Tor von Leon Pöhlmann, so dass nach wenigen Sekunden die Strafzeit bereits wieder vorbei war. Weitere zwei Minuten später konnten die Crashers die Führung sogar auf 4:2 ausbauen, doch die Mighty Dogs blieben hartnäckig und kämpften sich nach 3 schnellen Gegentoren wieder zurück. Erneut war es Tomas Cermak, der diesmal im Alleingang den Schlussmann der Crashers überwand und auf 4:3 verkürzte. Wie bereits am letzten Wochenende wurde zur Mitte des Spiels der Goalie gewechselt, so dass Benni Roßberg in der zweiten Spielhälfte den Schweinfurter Kasten hütete. Es dauerte nur Sekunden nach dem Wechsel, da war Nils Melchior im Slot zur Stelle und stellte den Ausgleich mit seinem Tor zum 4:4 wieder her. Gemeinsam mit Kevin Heckenberger kombinierte sich Melchior dann etwas später erneut vors Tor, doch beim Abschluss brach Heckenbergers Schläger als er vor dem weit offenen Tor abzog. Eine Überzahl konnten die Mighty Dogs dann nicht nutzen, doch Petr Pohl erzielte auf Zuspiel von Cermak 8 Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts dann den Führungstreffer zum 4:5.

Das letzte Drittel begann ein ähnlich wie das zweite – kaum hatte das Drittel gestartet, traf Chemnitz, diesmal zum Ausgleich auf 5:5 durch Hirsch. Erneut zeigten die Dogs aber Moral und fanden trotz eigener Unterzahl eine Antwort, als Alex Asmus sich vor dem Tor durchsetzte und zur erneuten Führung traf. Aufgrund einer weiteren Strafzeit musste der ERV dann sogar für einige Zeit eine doppelte Unterzahl überstehen, bei der sich Benni Roßberg einige Male mit starken Paraden als Rückhalt zeigte. So blieb am Ende das 5:6 auf dem Scoreboard bestehen und die Schweinfurt Mighty Dogs feierten ihren ersten Sieg.

Torschützen:

0:1 Petr Pohl

1:1 Sebastian Kneuse

1:2 Tomas Cermak

2:2 Fabian Kießling

3:2 Michal Zizka

4:2 Tim Schneider

4:3 Tomas Cermak

4:4 Nils Melchior

4:5 Petr Pohl

5:5 Kenneth Hirsch

5:6 Alexander Asmus

Im Anschluss an das Spiel gab es, unabhängig vom Endstand, noch ein Penaltyschießen. Auch hier behielt der ERV die Überhand und entschied es am Ende für sich.

Am kommenden Sonntag gibt es für die Mighty Dogs dann das Rückspiel gegen die Crashers, die zum ersten Heimspiel der neuen Saison in den Icedome anreisen werden. Der Anpfiff ist wie gewohnt um 18 Uhr. Außerdem findet am Vormittag die Mannschaftspräsentation bei Skoda Löffler statt.