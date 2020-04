Mighty Dogs verlÃ¤ngern mit EigengewÃ¤chs um zwei Jahre

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Vertragsverlängerung! Nach Torwart Kevin Kessler verlängert der nächste Spieler seinen Vertrag. Schweinfurts Nummer 21 Marcel Grüner unterschreibt einen Zweijahres-Vertrag bis...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Vertragsverlängerung! Nach Torwart Kevin Kessler verlängert der nächste Spieler seinen Vertrag.

Schweinfurts Nummer 21 Marcel Grüner unterschreibt einen Zweijahres-Vertrag bis 2022.

Das 23-jährige Eigengewächs wechselte im Jahr 2017 zurück nach Schweinfurt und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe unserer Mannschaft. „Mir ist die Verlängerung sehr leicht gefallen. Meine Familie und auch meinen Job habe ich in Schweinfurt – es passt einfach alles!“

In der Bayernliga-Hauptrunde 2019/20 zeigte Marcel welches Potential in ihm steckt und beendete Hauptrunde als viertbester Scorer der Mighty Dogs, er erzielte dabei starke 22 Scorerpunkten in 25 Pflichtspielen.

„Mit der Verpflichtung von Marcel sind wir einen weiteren, wichtigen Schritt in unserer Kaderplanung vorangekommen. Marcel steht für unsere sportliche Kultur, mit möglichst vielen Eigengewächsen langfristig ein sehr gutes und breites Fundament aufzubauen. Seine Qualitäten sind unbestritten und zur Erreichung unserer sportlichen Ziele sind Spieler wie Marcel unverzichtbar. Daher freuen wir uns, dass er für weitere 2 Jahre für die Mighty Dogs auflaufen wird“, so der neue sportliche Leiter Gerald Zettner.

Kurzsteckbrief

Geburtsdatum: 24.04.1996 in Schweinfurt (Deutschland)

Alter: 23 Jahre

Nationalität: Deutschland

Rückennummer: 21

Größe: 1,78 Meter

Position: Stürmer

Bisherige Vereine:

2009 bis 2010: ERV Schweinfurt U14

2010 bis 2011: ES Weißwasser U16

2011 bis 2012: Nationalmannschaft Deutschland U16

2011 bis 2012: ES Weißwasser U16/U18

2012 bis 2013: EV Füssen U18

2013 bis 2015: EV Regensburg U18

2016 bis 2017: Luchse Lauterbach

2017 bis heute: ERV Schweinfurt

Leistungsdaten 2019/2020

Bayernliga: 25 Spiele / Tore: 10 / Assists: 12

Abstiegsrunde: 10 Spiele / Tore: 0 / Assists: 1

