Mighty Dogs angeln sich einen Top-Verteidiger

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs schlagen nochmal auf dem Transfermarkt zu und können einen echten Kracher für die Verteidigung verpflichten.

Sean Fischer kommt vom Oberligisten Erfurt an den Main und wird zukünftig mit der #17 in weiss-blau auflaufen. Mit dem 37 jährigen deutsch-Kanadier kommt ein torgefährlicher Verteidiger in den Icedome und soll zudem für mehr Stabilität sorgen.

Bereits heute Abend zum Vorbereitungsspiel gegen den EV Pegnitz wird Sean bereits für die Mighty Dogs auflaufen.