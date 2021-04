Miettinen macht Schluss: Rekord-Scorer beendet seine Karriere

Memmingen (mfr). Nach sieben Jahren in Memmingen und knapp 300 Spielen für die Indians beendet der finnische Angreifer Antti-Jussi Miettinen seine Karriere. Der 38...

Der 38 Jahre alte Stürmer geht als absoluter Führungsspieler, Publikumsliebling und größter Punktesammler der Vereinsgeschichte in den Eishockey-Ruhestand.

Es hat sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet, nun ist es Gewissheit. Im Alter von 38 Jahren beendet Antti Miettinen seine lange Eishockeykarriere und verabschiedet sich mit 356 Punkten im rot-weißen Trikot in seine finnische Heimat. Der sympathische Angreifer aus Tampere wird sich in Zukunft ganz seinem beruflichen Werdegang widmen und die Schlittschuhe an den Nagel hängen.

Im Sommer 2014 stieß Miettinen, der zuvor bereits zehn Jahre in Deutschland aktiv war, zu den Indians und war von Tag 1 an Leistungs- und Sympathieträger in der Memminger Mannschaft. Während den ersten Jahren in der Bayernliga war er ein absoluter Punktegarant und wichtiger Bestandteil beim Erreichen des Aufstiegs in die Oberliga. Auch in der dritthöchsten Spielklasse zeigte er sein Können regelmäßig und zählte immer zu den gefährlichsten Memminger Angreifern. Kein Wunder, dass er sich über die Jahre zum erfolgreichsten Punktesammler der Vereinsgeschichte gemausert hat und die ewige Bestenliste der Indians mit 356 Punkten (105G/251A) in 286 Spielen anführt. Doch nicht nur als schlagkräftige Offensivkraft wird der Deutsch-Finne den Zuschauern in Memmingen in Erinnerung bleiben. Vor allem seine stets hervorragende Einstellung, sein nie enden wollender Kampfgeist und sein absolut sympathisches Auftreten auf und neben der Eisfläche, ließen ihm die Herzen der Fans am Hühnerberg zufliegen.

Memmingens Sportlicher Leiter, Sven Müller, ergänzt: „Antti ist für uns kaum zu ersetzen. Er hat über Jahre einen tollen Job gemacht und wird eine große Lücke im Verein hinterlassen. Wir haben mit ihm vereinbart, dass er in der kommenden Saison, die hoffentlich wieder vor Zuschauern gespielt werden kann, von uns an einem Wochenende eingeladen wird, um eine standesgemäße Verabschiedung zu bekommen. Das hat er sich mehr als verdient.“

Miettinen selbst möchte sich bei allen Indianern bedanken: „Ich freue mich und bin stolz so viele Jahre in Memmingen gespielt zu haben. Es war eine tolle und aufregende Zeit für mich und ich möchte allen Fans, Verantwortlichen, Helfern und Mitspielern von ganzem Herzen Danke sagen. Ich bin jedes Jahr wieder gern nach Memmingen gekommen und für den ECDC aufs Eis gegangen. Es war sehr schwer für mich nach einer solchen Saison aufzuhören, daher hoffe ich, dass ich möglichst viele Personen in der nächsten Spielzeit noch einmal wiedersehen und mich gebührend von allen verabschieden kann. Ich werde immer mit positiven Gefühlen auf diese tollen Jahre zurückblicken und der Maustadt immer wieder gerne einen Besuch abstatten.“