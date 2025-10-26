Mieszkowski mit dem Gamewinner: Huskies holen drei Punkte gegen Weißwasser

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend waren die Lausitzer Füchse zu Gast in der Probonio Arena.

Die Huskies starteten fulminant und gingen durch Tore von Rutkowski und Turgeon früh mit 2:0 in Front. Die Gäste kamen in doppelter Überzahl zum Anschlusstreffer und im Mitteldrittel durch einen Distanzschuss von Sezemsky zum Ausgleich. Im Schlussabschnitt erzielte Mieszkowski den dritten Huskies-Treffer und sorgte so maßgeblich für den Huskies-Heimsieg.

Sichtlich um eine Reaktion auf die Auswärtsniederlage am Freitag bemüht, legten die Huskies los wie die Feuerwehr. So dauert es auch nur bis zur dritten Spielminute, ehe Rutkowski nach Vorarbeit von Weidner zur frühen Führung traf. Bartuli versperrte Morrone dabei im perfekten Moment die Sicht. Und auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Valenti fand Turgeon im Slot, der Morrone zu einer Bewegung zwang und ihm anschließend den Puck durch die Beine ins Tor schob (5.). Die Schlittenhunde drängten weiter auf das Füchse-Tor, konnten aber keine der weiteren Chancen durch Benson (6.), Turgeon (9. und 13.) und Keck (11.) verwerten. Stattdessen nahmen sich die Nordhessen mit zwei Strafen innerhalb weniger Sekunden selbst den Wind aus den Segeln. Die Sachsen nutzen die folgende doppelte Überzahl und verkürzten durch Havlena zum 2:1-Pausenstand (17.).

Nachdem Shilin im Anfangsdrittel einen Schlag auf die Hand bekam, stand ab dem zweiten Abschnitt Maurer vorsichtshalber zwischen den Pfosten. Zunächst war es aber erneut Morrone, der auf der Gegenseite gefordert war, aber gegen Benson parierte (22.). Kurz nachdem die Füchse ihrerseits eine Unterzahlsituation überstanden hatten, war es dann Sezemsky, der mit einem Distanzschuss unter die Latte zum 2:2-Ausgleich traf (25.). Die Huskies bemühten sich um eine direkte Antwort, doch ein Rückhandschuss von Weidner (28.) sowie ein Abschluss von Wilde nach einer Einzelaktion im Powerplay (32.) fanden nicht den Weg in die Maschen. In der zweiten Hälfte des Abschnitts konnten sich die Gastgeber wieder häufiger im Offensivdrittel festsetzen, aber daraus keinen Profit schlagen. Die beste Chance in dieser Phase hatte so Keck, der in der 39. Minute von der linken Seite in Richtung Tor zog, den Torhüter der Gäste aber nicht überwinden konnte.

Was den Huskies im Mittelabschnitt nicht gelang, gelang ihnen schließlich in der 44. Minute: Nachdem Hoelscher zuvor noch das lange Eck verfehlt hatte (43.), war es kurz darauf Mieszkowski, der im Slot etwas zu viel Platz hatte uns ins linke Eck zur erneuten Führung für die Schlittenhunde traf. Den direkten Gegenschlag verhinderte Maurer mit einer Doppel-Parade gegen Knobloch (45.). In zwei Überzahlsituationen bekamen die Nordhessen die Gelegenheit, für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen, kamen aber lediglich zu zwei guten Chancen durch Garlent nach Steilpass von Maurer (48.) und Weidner nach einem Rebound (49.). Zwar gelang es den Huskies nicht einen vierten Treffer zu erzielen, gleichzeitig hielten sie aber auch die Gäste fern von ihrem eigenen Tor. Erst in der Schlussminute mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis konnten sich die Füchse nochmal im Offensivdrittel festsetzen, aber nicht den Ausgleich erzielen. Die Schlittenhunde fuhren so die nächsten drei Punkte ein und behaupteten die Tabellenspitze.

Tore:

1:0 Rutkowski (Bartuli, Weidner – 3. Min.)

2:0 Turgeon (Valenti, Braun – 5. Min.)

2:1 Havlena (PP2 – Nieleck, Jahnke – 17. Min.)

2:2 Sezemsky (25. Min.)

3:2 Mieszkowski (43. Min.)

