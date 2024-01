Miesbacher Siegesserie reiÃŸt in Kempten

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Am Freitagabend ging es für den TEV zum Tabellenfünften den ESC Kempten. Die Sharks gewannen das Hinspiel mit 1:4...

Miesbach. (PM TEV) Am Freitagabend ging es für den TEV zum Tabellenfünften den ESC Kempten.

Die Sharks gewannen das Hinspiel mit 1:4 in Miesbach und zeigten dabei warum sie zu den Topteams der Liga gehören. Beim TEV fehlte weiterhin Nick Endress und zudem krankheitsbedingt Timon Ewert. Noch nicht mit dabei war Rückkehrer Nikolaus Meier. Im TEV Tor begann Philip Lehr.

Der TEV begann druckvoll und hatte einige kleine Möglichkeiten, doch die erste große Möglichkeit hatten in der neunten Minute die Hausherren. Doch Lehr rettete stark gegen Jakub Bitomsky. Auf der Gegenseite hatte Christian Neuert die Möglichkeit zum 0:1 und auch Benedikt Pölt hatte die Möglichkeit bei einem Alleingang. Daraufhin musste Lehr erneut zweimal seine ganze Klasse aufzeigen um den Rückstand zu verhindern. Im Anschluss war Jakob Nerb der gegen Neuert das 0:0 festhielt. Auch Felix Feuerreiter scheiterte knapp im Nachschuss, ehe es die erste Strafzeit gegen den TEV gab. Aber nach einem hohen Stock folgte ein Kemptner Spieler mit auf die Strafbank und der TEV hatte im Anschluss rund eine Minute in Überzahl. Aber es sollte kein Treffer im ersten Abschnitt fallen.

Die erste gute Aktion hatte der TEV, doch danach brannte es lichterloh vorm TEV Tor. Nach einem Abwehrfehler rettete Stefan Mechel auf der Linie mit einem Schussblock. Sofort musste Lehr wieder eingreifen bei einem Alleingang von Nikolas Oppenberger in dessen Folge es eine Strafzeit gab. Dort rettete Neuert in höchster Not mit seinem Schläger, ehe Johannes Bacher wegen Spielverzögerung zwei weitere Strafzeiten kam. Die doppelte Überzahl verteidigte man mit viel Leidenschaft, Kampfgeist und einem überragendem Philip Lehr im Tor. Im Nachgang hatte der TEV dann zwei Großchancen zum 0:1. Man scheiterte aber jeweils knapp. In der Folge gab es weitere Strafzeiten auf beiden Seiten und der TEV musste erneut in doppelter Unterzahl ran und dieses Mal war die TEV Defensive machtlos, als in der 30.Minute Christopher Mitchell im Nachschuss traf. Der TEV nahm nun zu viele Strafzeiten und erneut in Überzahl trafen die Sharks zum 2:0. Nikolas Oppenberger versenkte die Scheibe frei im Slot unhaltbar für Lehr. Beide Mannschaften hatten dann noch weitere Chancen, doch es ging mit dem 2:0 für Kempten in die Pause.

Wieder begann der TEV stärker und drückte die Sharks die ersten beiden Minuten in ihrem Drittel fest und auch in der Folge diktierte der TEV das Spiel, aber Kempten stand defensiv kompakt. Die Hausherren hatten dann Glück als Benedikt Pölt rund 15 Minuten vor dem Ende am Pfosten scheiterte. Die Special Teams sollten weiter den Unterschied machen und in der 52.Spielminute trafen die Sharks erneut in Überzahl. Maximilian Schäffler traf zum 3:0. In den letzten Minuten gab es erneut zwei Strafzeiten gegen den TEV, der in einer fairen Partie insgesamt zehnmal in Unterzahl agieren musste. Als der TEV dann den Torwart vom Eis nahm traf Ondrej Zelenka 22 Sekunden vor dem Ende zum 4:0 ins verwaiste TEV Tor. Insgesamt nutzte Kempten seine zahlreichen Überzahlmöglichkeiten aus und gewann mit 4:0.

Der TEV bleibt damit auf dem dritten Tabellenplatz und die Tabelle rückt enger zusammen und am Sonntag empfängt der TEV dann den Tabellenvierten aus Landsberg, der einen Punkt hinter dem TEV liegt. Spielbeginn zu diesem wichtigen Spiel ist um 18 Uhr. Zudem ist am Sonntag der Fanday. Alle Info’s dazu findet ihr auf unseren Kanälen.