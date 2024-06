Miesbach: Zwei Youngsters fÃ¼r die erste Mannschaft

Miesbach. (PM TEV) Schon in der vergangenen Saison standen Moritz Schlickenrieder und Stefan Kuhn des Öfteren im Aufgebot von Zdenek Travnicek und auch in...

Miesbach. (PM TEV) Schon in der vergangenen Saison standen Moritz Schlickenrieder und Stefan Kuhn des Öfteren im Aufgebot von Zdenek Travnicek und auch in der kommenden Saison werden die beiden Eigengewächse zum Kader der ersten Mannschaft gehören.

Kuhn und Schlickenrieder hatten auch in der abgelaufenen Saison großen Anteil an der Vizemeisterschaft der U20 Mannschaft, denn sie waren die beiden Topscorer der Mannschaft von Dusan Frosch, die am Ende die bayrische Mannschaft hauchdünn verpasste.

Während der 19-jährige Stefan Kuhn auch in der neuen Saison noch als Over-Age-Spieler in der U20 spielen darf, wird es für den 21-jährigen Moritz Schlickenrieder die erste volle Saison im Seniorenbereich werden. Neben ihren Einsätzen in der U20 des TEV’s und in der Bayernliga konnten die Beiden schon weitere Erfahrung im Herrenbereich in der Bezirksliga-Mannschaft des TEV’s sammeln.

Stefan Kuhn bestritt bisher 28 Spiele für den TEV in der Bayernliga in denen er 2 Assists sammelte und wird im kommenden Winter mit der Nummer 9 stürmen. In 16 Spielen erzielte Moritz Schlickenrieder 1 Tor und einen Assists für den TEV und er wird von nun an mit der Nummer 24 für den TEV auflaufen.