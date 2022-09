Miesbach zu Gast in der Eis-Arena Passau

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black treffen am Freitag um 20 Uhr in der Eis-Arena Passau zum letzten Spiel in der Saisonvorbereitung auf...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black treffen am Freitag um 20 Uhr in der Eis-Arena Passau zum letzten Spiel in der Saisonvorbereitung auf den TEV Miesbach.

Am vergangenen Sonntag konnten sich die Black Hawks beim TEV Miesbach mit 6:7 durchsetzen. Der TEV gehört in der Eishockey Bayernliga zum Kreis der Aufstiegsfavoriten und hat seinen Kader dementsprechend verstärkt. Die knappe Niederlage gegen die Habichte und der 12:9 Sieg gegen Oberligist Landsberg dürften ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz in der Bayernliga sein.

In Passau legt Trainer Petr Bares Wert darauf, dass sich die Mannschaft Woche für Woche weiter findet und entwickelt. „Wir haben die Vorbereitung in verschiedene Phasen eingeteilt um so zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein. Auf die kurze Zeit welche wir jetzt am Eis stehen, haben wir uns gut weiterentwickelt. Jetzt wollen wir am Freitag die nächsten Fortschritte im Spiel machen“. Insbesondere die sechs Gegentore am Sonntag in Miesbach dürften den Black Hawks Coach nicht gefallen haben.

Das Spiel gegen Miesbach ist das letzte Spiel in der Vorbereitung auf die Oberliga Saison 2022/23. Zum Auftakt der neuen Saison reisen die Black Hawks am Freitag, 30.09.22 zum EV Lindau. Das erste Heimspiel der Saison steht dann am Sonntag, 02.10.22 gegen die Landsberg Riverkings an.

Tickets für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen den TEV Miesbach können Online auf ETIX.com erworben worden oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. Czo