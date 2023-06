Miesbach: Verstärkung für die Defensive – Benedikt Dietrich kommt aus Dorfen

Miesbach. (PM TEV) Der zweite Neuzugang für die kommende Saison beim TEV Miesbach steht fest. Vom Ligakonkurrenten ESC Dorfen wechselt der 22-jährige Benedikt Dietrich...

Miesbach. (PM TEV) Der zweite Neuzugang für die kommende Saison beim TEV Miesbach steht fest.

Vom Ligakonkurrenten ESC Dorfen wechselt der 22-jährige Benedikt Dietrich an die Schlierach. Der Verteidiger durchlief alle Nachwuchsmannschaften seines Heimatverein bei den Starbulls Rosenheim und schaffte 2021/2022 auch den Sprung in die Oberligamannschaft der Starbulls. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel in die Bayernliga zum ESC Dorfen, wo er die letzten beiden Jahre unter Franz Steer trainierte und sich konstant weiterentwickelte und so eine feste Größe in der Defensive der Eispiraten wurde. In 64 Spielen für die Eisparten erzielte Dietrich 13 Tore und legte 12 weitere Treffer vor und sammelte 113 Strafminuten.

Nun folgt für den Linksschützen also der Wechsel zum TEV und Benedikt wird künftig mit der Nummer 7 für den TEV auflaufen.

Benedikt Dietrich freut sich schon auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich nächste Saison für den TEV zu spielen und meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ziel für mich ist es, mich möglichst schnell zu integrieren und top fit vom Sommertraining aufs Eis zu gehen und meinen Beitrag zum Mannschaftserfolg leisten. Ich möchte im Vergleich zur vergangenen Spielzeit noch ne Schippe darauflegen und in der Tabelle vorne mitspielen. Ich kanns kaum erwarten aufs Eis zu gehen.“

Der TEV heißt Benedikt herzlich Willkommen in Miesbach und wünscht ihm alles Gute für die kommende Saison.

