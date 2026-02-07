Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERV Schweinfurt Mighty Dogs Miesbach: Unglückliche Niederlage in Spiel 1
ERV Schweinfurt Mighty DogsTEV Miesbach

Miesbach: Unglückliche Niederlage in Spiel 1

7. Februar 20262 Mins read11
Share
Patrick Asselin - © Christian Scholle
Share

Miesbach. (PM TEV) Seine beste Saisonleistung zeigte der TEV Miesbach am Freitagabend im Schweinfurter Icedome.

Trotz einem deutlichen Chancenübergewicht musste man aber trotzdem eine bittere 3:2 Niederlage nach Verlängerung hinnehmen. Nichts desto trotz zeigte der gestrige Abend deutlich, dass der TEV in dieser Playoffserie keineswegs der Underdog ist, sondern dem Tabellenzweiten mindestens ebenwürdig ist.

Die Reise nach Franken konnten Stefan Kuhn und Philip Lehr nicht antreten, dafür rückte Timon Ewert ins TEV-Tor der eine tadellose Leistung zeigte und als Ruhepol in der TEV-Defensive agierte. Zu Beginn der Partie begannen die Hausherren, angepeitscht von über 1000 Heimfans, forsch und setzten den TEV unter Druck. Doch von Minute zu Minute kam der TEV, der von rund 20 Miesbachern begleitet wurde, besser in die Partie und nach spätestens zehn Minuten übernahm der TEV die Partie und erarbeitet sich Chance um Chance, doch trotz mehrere Großchancen des TEV’s sollte es nach 40 Minuten torlos in die zweite Pause gehen. In einer umkämpften, aber stets fairen Partien, welche mit sehr hohem Tempo geführt wurde, dauerte es bis zur 47.Minute, ehe das erste Tor fiel.

Patrick Asselin nutze seinen eigenen Rebound zur mehr als verdienten Führung. In der Folge gab es ein Powerplay für die Mighty Dogs, in welchem die Hausherren die Partie ausgleichen konnten. Tomas Cermak traf in der 49.Minute genau in den Winkel. Aber der Stadionsprecher war noch nicht einmal mit der Durchsage des Tores fertig als es erneut still wurde im Icedome. Reto Schüpping kam frei von der Seite zum Abschluss und brachte den TEV 22 Sekunden nach dem Ausgleich wieder in Führung. In der Folge verteidigte der TEV gegen die individuelle Klasse der Mighty Dogs klug und konzentriert und hatte Glück als Tomas Cermak nur den Pfosten traf. 14 Sekunden vor Schluss jubelten die Mighty Dogs dennoch, denn Dzerods Alksnis traf von der blauen Linie zum 2:2.

In der Verlängerung gab es das dritte Überzahlspiel für die Hausherren und dort traf Alexander Diel nach 9 Sekunden in der 64.Minute zum schmeichelhaften 3:2.

Der TEV war über weiten Strecken die bessere Mannschaft in der Partie und hatte ein deutliches Chancenplus. Darauf gilt es am Sonntag im Heimspiel gegen Schweinfurt aufzubauen um die Serie an der Schlierach auszugleichen. Spielbeginn bei Spiel 2 ist um 18 Uhr und der TEV hofft erneut auf seine lautstarken Fans im Miesbacher Eisstadion, die das Heimspiel zu einem Hexenkessel machen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

625
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post 11:3 Statement vor 971 Zuschauern! Heilbronn mit starkem Spiel und drei Punkten gegen Bayreuth

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC KönigsbrunnERV Schweinfurt Mighty Dogs

Königsbrunn erobert sich die Tabellenführung zurück

Königsbrunn. (PM EHC) Nach dem sehr deutlichen Sieg vom Freitag kann der...

By12. Januar 2026
ESC Kempten Logo
ESC KemptenTEV Miesbach

Sharks sind zurück in der Spur

Kempten. (PM ESC) Der Dritte empfing am Sonntagabend in der Kemptener Dewart...

By12. Januar 2026
EHC KlosterseeTEV Miesbach

Klostersee zeigt dem TEV die Grenzen auf und verschärft die Krise in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Eine desolate Vorstellung über 40 Minuten zeigte der TEV...

By10. Januar 2026
EHC KönigsbrunnTEV Miesbach

TEV kämpft sich zurück

Miesbach. (PM TEV) Ein ganz ein anderes Gesicht als am Freitag zeigte...

By5. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten