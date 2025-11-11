Miesbach: Trotz Niederlage ein unvergesslicher Abend

Miesbach. (PM TEV) Es war alles angerichtet für ein Spitzenspiel in der Bayernliga.

Die wohl zwei stärksten Bayernligisten der letzten 5 Jahre trafen aufeinander und auch in dieser Saison mischen der TEV und der EHC Königsbrunn bei den Topteams der Liga mit und die Weiß-Roten empfingen als Dritter den Tabellenzweiten aus der Brunnenstadt. Umrundet wurde der Abend von über 150 Memminger Fans die ihren ehemaligen Fanliebling Matej Pekr besuchten und den TEV lautstark mitunterstützten.

Und die rund 700 Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen, denn der Abend hatte alles, was Eishockeyfans lieben und die Partie hatte Playoffcharakter. Nach einem Abtasten von beiden Teams war es Daniel Merl der den TEV in Führung brachte, als er direkt von der Strafbank kam, wurde er mustergültig von Reto Schüpping bedient. Drei Sekunden vor der Pause traf dann Kapitän Michael Grabmaier zum 2:0. Er tanzte Stefan Vajs gekonnt aus.

Im zweiten Abschnitt hatte Königsbrunn früh eine doppelte Überzahl, in der die Verteidigung und Timon Ewert zunächst über sich hinauswuchsen, doch am Ende der Unterzahl war es dann doch Tim Bullnheimer, der zum Anschluss abstaubte. Der TEV hatte sofort die passende Antwort parat und Reto Schüpping nagelte die Scheibe mit aller Gewalt ins kurze Kreuzeck zum 3:1. Nur wenig später war es dann ein abgefälschter Schuss von Andreas Nowak, der das Stadion eskalieren ließ und der TEV führte nach 40 Minuten mit 4:1.

Im Schlussabschnitt riskierte Königsbrunn alles und binnen zwei Minuten stellten Bullnheimer, Lion Stange und Peter Brückner den Spielverlauf komplett auf den Kopf und glichen die Partie in der 48.Minute aus. Nun war es ein offener Schlagabtausch. In der 52.Minute schien das Drehbuch dann perfekt geschrieben worden zu sein, als Matej Pekr zum großen Jubel aller den TEV in Führung brachte, was fast das Hallendach wegfliegen ließ. Doch Königsbrunn hatte wieder eine Antwort parat und Marco Riedl glich nur 30 Sekunden später aus. In zwei Überzahlmöglichkeiten drückte der TEV aufs Tor, doch der Lucky Punch gelang den Gästen als Stefan Rodrigues rund eine Minute vor Schluss den Siegtreffer markierte.

Trotz der Niederlagen feierten am Ende des Spiels die Memminger und Miesbacher Fans zusammen noch minutenlang und sorgten für einen unvergesslichen Abend.

Es war das erwartete Spitzenspiel mit viel Tempo, Emotionen und sehenswerten Treffern und die Zuschauer wurden bestens unterhalten.

Für den TEV wartet am Freitag das Derby beim EHC Klostersee, ehe am Sonntag der ESC Kempten um 18 Uhr zu Gast an der Schlierach ist.

