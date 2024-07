Miesbach: Stabilisator fÃ¼r die Defensive

Miesbach. (PM TEV) Kurz vor Beginn der Sommerferien können die Verantwortlichen beim TEV eine weiter wichtige Personalie verkünden. Johannes Bacher wird auch 2024/2025 für...

Miesbach. (PM TEV) Kurz vor Beginn der Sommerferien können die Verantwortlichen beim TEV eine weiter wichtige Personalie verkünden.

Johannes Bacher wird auch 2024/2025 für den TEV verteidigen. Der Kapitän der vergangenen beiden Jahre wird somit auch im kommenden Winter ein wichtiger Baustein in der Defensive von Trainer Zdenek Travnicek.

Der 28-jährige Miesbacher der für seinen aufopferungsvollen Kampf in der Defensive bekannt ist, durchlief alle Nachwuchsmannschaften beim TEV, ehe er im Dezember 2017 in der Oberliga für die 1.Mannschaft debütierte. Seit jeher entwickelte er sich zum Führungsspieler in der Kreisstadt und absolvierte bereits 194 Spiele für den TEV in denen er 17 Tore und 73 Assists erzielte.

Der vereinsinterne MVP der Saison 2021/2022 wird auch in der kommenden Saison mit der Nummer 4 für den TEV auflaufen.