Miesbach mit Niederlage nach VerlÃ¤ngerung in Kempten

Miesbach. (PM TEV) Nach dem 5:4 Sieg nach Verlängerung am Freitag im MiaHelfnZam-Stadion für den TEV gegen den ESC Kempten kam es am Sonntag zum Rückspiel in der Kemptner ABW-Arena.

Ein besonderes Spiel war es für Sebastian Deml, der sein 700.Meisterschaftsspiel im TEV-Trikot absolvierte. Umstellen musste Trainer Michael Baindl in der Defensive, da Matthias Bergmann krankheitsbedingt fehlte. So rückte Maxi Meineke in die Abwehr. Im Tor begann erneut Janik Engler.

Der TEV erwischte ein traumhaftes erstes Drittel und spielte Kempten an die Wand. Folgerichtig konnte man sich eine komfortable Führung herausspielen. Bereits nach einer Minute legte Michael Grabmaier ab für Felix Feuerreiter, der aus dem Slot zum 0:1 traf. Kurios war dann das 0:2 für den TEV. Andreas Nowak spielte die Scheibe tief Richtung Torwart David Blaschta, der der dann die Scheibe selbst Richtung eigener Torlinie brachte. Unklar blieb trotz Übertorkamera im Kemptner Livestream, ob die Scheibe tatsächlich die Linie komplett überquerte. Die Schiedsrichter entschieden aber auf Tor und der TEV durfte Jubeln. Für David Blaschta war der Abend im ESC Tor dann beendet und für ihn übernahm Danny Schubert. In der 14.Spielminute erhöhte dann Patrick Asselin auf 0:3.

Wieder war es Patrick Asselin im zweiten Drittel, der den TEV mit 0:4 in Front schoss. Danach kamen die Hausherren besser in die Partie und konnten durch Maximilian Schäffler und Linus Voit die Partie auf 2:4 verkürzen, ehe Patrick Asselin mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den TEV wieder verdient mit 2:5 in Führung brachte.

Im Schlussabschnitt verlor die Mannschaft von Trainer Michael Baindl dann komplett den Faden und ließ sich von Kempten im eigenen Drittel einschnüren. So kam es wie es kommen musste und Kempten erzielte neun Minuten vier Treffer am Stück und lag plötzlich mit 6:5 in Front. Der TEV Kämpfte sich nochmal zurück und Bohumil Slavicek markierte in der 55.Spielminute das 6:6. Somit musste wie am Freitag wieder die Verlängerung entscheiden.

Dort hatten dieses Mal die Kemptner das glücklichere Händchen auf ihrer Seite und konnten durch einen Alleingang von Raphael Gosselin die Partie mit 7:6 für sich entscheiden.

Nun kommt es am Freitag zum Showdown um Platz 2 gegen die Peißenberg Miners. Um 20 Uhr ist Spielbeginn im MiaHelfnZam-Stadion. Der TEV muss dabei die volle Anzahl an Punkten mitnehmen und mit zwei Toren Unterschied gewinnen um sich noch das Heimrecht im Playoff Viertelfinale zu sichern.

ESC Kempten – TEV Miesbach 7:6 n.V. (0:3/2:2/4:1/1:0)

Torfolge:

0:1 2.Min Felix Feuerreiter (Grabmaier, Slavicek);

0:2 9.Min Andreas Nowak;

0:3 14.Min Patrick Asselin (Endress, März);

0:4 21.Min Patrick Asselin (März, Feuerreiter);

1:4 28.Min Maximilian Schäffler (Oppenberger, Schwarz);

2:4 29.Min Linus Voit (Zeiske);

2:5 33.Min Patrick Asselin (Deml);

3:5 45.Min Kodi Schwarz (Grötzinger, Schäffler);

4:5 48.Min Maximilian Schäffler (Oppenberger, Schwarz);

5:5 52.Min Rostislav Martynek (Gosselin, Zimmer);

6:5 54.Min Kodi Schwarz (Schirrmacher, Schwarz);

6:6 55.Min Bohumil Slavicek (Grabmaier, Mechel);

7:6 62.Min Raphael Gosselin (Grötzinger, Schwarz);

Zuschauer: 350

Strafen: ESC 6 – TEV 2

Beste Spieler: Schwarz / Deml

