Miesbach: Mit Kampf und Leidenschaft zu drei Punkten

Miesbach. (PM TEV) Stark ersatzgeschwächt reiste der TEV am Sonntagabend zum ERSC Amberg.

So gaben Marinus Schlickenrieder und Julian Zimmermann ihr Debüt für die erste Mannschaft. Mit Valentino Estner standen somit drei U20 Spieler im Kader von Dusan Frosch.

Im TEV Tor begann Philip Lehr und der Torwart des Monats Dezember war in der Anfangsphase der Turm in der Schlacht und hielt seinen Kasten sauber und nach fünf Minuten fand der TEV besser in die Partie und die Debütanten aus der U20 konnten schnell das Bayernligatempo mitgehen und zeigten eine klasse Partie. Die letzten zehn Minuten war dann der TEV tonangebend und Patrick Asselin brachte die weiß-roten in der 19.Minute mit einem Rückhandschuss in Führung.

Im zweiten Drittel entwickelte sich eine weiterhin offene Partie und beide Mannschaften hatten gute Chancen auf den nächsten Treffer, doch beide Torhüter zeigten eine herrausragende Leistung und der TEV kämpfte defensiv leidenschaftlich und belohnte sich für die Abwehrschlacht in der 35.Minute mit dem 0:2 durch Christian Neuert, der einen Schuss von Andreas Nowak unhaltbar abfälschte.

Wie man sein erstes Tor im Seniorenbereich schießen kann, machte in der 45.Minute Valentino Estner vor. Mit einem Solo aus dem eigenen Drittel umspielte er die komplette Amberger Hintermannschaft und Lucas Di Bernado im Tor zum 3:0. Nicht weniger sehenswert war dann der vierte TEV Treffer. Christian Neuert versenkte rund zwölf Minuten vor dem Ende in Überzahl die Scheibe mit einem satten Schlagschuss im Winkel zum 4:0. Die restliche Spielzeit verteidigte der TEV leidenschaftlich und Philip Lehr feierte seinen ersten Shutout der Saison und man gewann mit 0:4.

Die Bayernliga bleibt weiter spannend und am kommenden Wochenende warten zwei schwere Aufgaben auf den TEV. Am Freitag reist man zum ESC Kempten, ehe man am Sonntag um 18 Uhr den EV Dingolfing empfängt

