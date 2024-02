Miesbach: Here comes the sun

Miesbach. (PM TEV) Der TEV verstärkt sich nochmals für die am Freitag beginnenden Playoffs und reagiert auf die unklare Verletzungssituation bei Bohumil Slavicek. Der...

Miesbach. (PM TEV) Der TEV verstärkt sich nochmals für die am Freitag beginnenden Playoffs und reagiert auf die unklare Verletzungssituation bei Bohumil Slavicek.

Der tschechische Angreifer fiel die vergangenen Wochen mit einer Beinverletzung aus und es war zunächst nicht absehbar wann er zurück aufs Eis kehren wird und auch die Rückkehr aufs Eis verzögerte sich in der vergangenen Woche abermals. Die Verantwortlichen haben damit auf die unklare Situation reagiert und mit Kurt Sonne einen weiteren Kontigentspieler verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier aus Maple Ridge in British Columbia ist heute in der Kreisstadt eingetroffen und wird den TEV ab sofort verstärken und der TEV verfügt somit ab sofort über drei Kontigentspieler von denen allerdings pro Spiel nur zwei eingesetzt werden.

Kurt Sonne kam 2020 nach Europa in die französische dritte Liga nach Courcheval, wo er zwei Jahre verbrachte und sehr ordentlich scorte. Der 1,83 Meter große Linksaußen spielte zuvor fünf Jahre in der NCAA III für das Northland College. Im Sommer 2022 wechselte Sonne dann eine Liga höher zu den Yetis du Mont Blanc in Saint Gervais, dort spielte er unter anderem mit Kelvin Walz vom EHC Klostersee zusammen und konnte in gleich vielen Spielen wie Walz sieben Punkte mehr erzielen. Somit kommt es am Freitag im ersten Viertelfinalspiel gegen den EHC Klostersee gleich auf das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Teamkollegen. Während Walz im Sommer zum EHC Klostersee ging und in der Hauptrunde in 29 Spielen 50 Punkte erzielte, ging es für Sonne nach Lüttich in die BeNeLiga wo er in 16 Spielen 16 Tore und 15 Assists verbuchte. Sonne wird beim TEV mit der Nummer 18 auflaufen.

Der TEV heißt Kurt herzlich Willkommen in Miesbach und wünscht ihm erfolgreiche und verletzungsfreie Playoffs.

Kurt Sonne freut sich auf seine Zeit in Miesbach: „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der Club hat sich in der Hauptrunde gut geschlagen und ich kann die Playoffs kaum erwarten, um die Meisterschaft nach Miesbach zu holen. Es scheint eine super schöne Stadt zu sein, ich kenne auch ein paar Spieler in der Liga und kann es kaum erwarten, sie zu schlagen. Ich freue mich sehr, hier zu sein!“

Ticketvorverkauf am Stadion:

Über 300 Karten wurden bereits online für das erste Spiel gekauft. Am Donnerstag von 16.00 – 17.30 Uhr gibt es zudem einen Kartenvorverkauf an der Abendkasse des Eisstadions. Deckt euch im Vorfeld bereits mit euren Karten ein um lange Anstehzeiten an der Abendkasse zu verhindern.