Miesbach: Chancenlos gegen Peißenberg

Miesbach. (PM TEV) Einen heftigen Rückschlag erlebte der TEV Miesbach am Freitagabend zu Hause gegen die Peißenberg Miners.

Mit erneut sechs Ausfällen erwischte die Mannschaft von Dusan Frosch einen katastrophalen Start und lag bereits in der ersten Minute durch einen Treffer von Weiland Parrish zurück. Auch in der Folge waren die Miners deutlich überlegen und zeigten einem kampflosen TEV vor allem mit ihrer Paradereihe des Öfteren die Grenzen auf. In der 16.Minute kassierte der TEV zudem eine 5-Minuten Strafe, diese überstand man allerdings schadlos.

Mitte des zweiten Drittels ging es dann ganz schnell und die Partie war nach einem dreifach Schlag der Gäste quasi entschieden. Ryan Murphy, Dejan Vogl und Marek Haloda bauten die Führung der Gäste komfortabel auf 0:4 aus. Der TEV verzettelte sich in der Folge in Undiszipliniertheiten und wanderte des Öfteren auf die Strafbank.

Auch im Schlussabschnitt kamen die Weiß-Roten aufgrund von Ungenauigkeiten im Passspiel nicht zu zwingenden Torchancen und Weiland Parrish setzte den Schlusspunkt zum 0:5

Durch die dritte Heimniederlage in Folge rutschte der TEV erstmals seit dem sechsten Spieltag aus den Top 4 und der Abstand auf Platz 7 beträgt nur noch 5 Punkte. Am Sonntag reist man zum EHC Königsbrunn, ehe am kommenden Freitag um 20 Uhr der EHC Klostersee zu Gast in der Kreisstadt ist. In den restlichen sieben Partien muss die Mannschaft dabei wieder ein anderes Gesicht zeigen wie in den vergangenen Wochen, so will man denn die direkte Playoffqualifikation schaffen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!