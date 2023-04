Mick Hochreither verteidigt weiter fÃ¼r die WÃ¶lfe

Freiburg. (PM EHCF) Der Defensivakteur verlängert seinen Vertrag beim EHC Freiburg für die Saison 2023/24 Mit dem 21-jährigen Mick Hochreither können die Wölfe eine...

Freiburg. (PM EHCF) Der Defensivakteur verlängert seinen Vertrag beim EHC Freiburg für die Saison 2023/24

Mit dem 21-jährigen Mick Hochreither können die Wölfe eine weitere Vertragsverlängerung für die DEL2-Spielzeit 2023/24 präsentieren.

Der gebürtige Berliner kam im vergangenen Jahr nach dem Gewinn der DNL-Meisterschaft von den Eisbären Juniors in den Breisgau und absolvierte im Wölfe-Dress sein erstes Profijahr in der DEL2. In der Wölfe-Verteidigung schaffte der großgewachsene Abwehrspieler schnell die Umstellung auf den Seniorenbereich und zeichnete sich durch seine Disziplin, Übersicht und Lernfähigkeit aus.

Nun steht fest, dass der junge Verteidiger auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir freuen uns sehr, dass sich Mick auch in der kommenden Saison für uns und unseren Weg entschieden hat. Er hat in seinem ersten Profijahr gezeigt, was in ihm steckt und gemeinsam wollen wir diesen Weg weiterführen und seine Entwicklung vorantreiben. Sowohl auf als auch neben dem Eis geht er mit einer vorbildlichen Einstellung voran und wir sind froh, einen solchen Spieler und Mensch weiter in unserer Mannschaft zu haben.“

Mick Hochreither über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich auch nächste Saison wieder ein Teil des EHC Freiburg zu sein und die tolle Stimmung in der Echte Helden Arena genießen zu können. Die Fans, die Stadt, das Team und alles drumherum hat mir mein erstes Profijahr um einiges erleichtert. Ich konnte viel Erfahrung sammeln und freue mich, das nächste Saison auf dem Eis wieder zu zeigen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Tor: Patrik Cerveny

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen)

