Michel Weidekamp will als Führungsspieler aufs Eis gehen

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe besetzen eine wichtige Schlüsselposition im neuen Kader mit einem bekannten Gesicht.

Torhüter Michel Weidekamp wird auch in der Saison 2025/26 das Selber Tor hüten. Während er in der vergangenen Saison den Großteil als Backup im Einsatz war, wird er in der kommenden Saison als Stammgoalie und Führungsspieler auflaufen.

Höhen und Tiefen in Selber Farben

Dass Michel Weidekamp einmal sechs Saisons in Selb spielen würde, das hätte er nach der ersten Vertragsunterschrift nicht vorausgesehen. Und doch geht er nun auch den Schritt zurück in die Oberliga mit: “Weide” kam in der Saison 2020/21 als junger Torhüter in die Porzellanstadt und war ein bedeutender Teil der Aufstiegsmannschaft in derselben Saison. Seitdem bildete er gemeinsam mit Michael Bitzer und zuletzt auch Kevin Carr ein starkes Torhüter-Duo, das den Selber Wölfen drei Jahre lang den Ligaverbleib in der DEL2 sichern konnte. Mit dem negativen Ausgang der letzten Saison möchte er sich jedoch nicht zufrieden geben und bleibt den Wölfen ein weiteres Jahr treu. “Ich freue mich, dass ich hier bleiben kann und Selb weiter mit mir arbeiten möchte. Ein großer Beweggrund hierzubleiben war, dass ich nach so vielen Jahren diesen Verein nicht mit so einem Endergebnis verlassen wollte. Mir war es wichtig, nach diesem Abstieg und dieser Mistsaison letztes Jahr hier zu bleiben und mit dem Umbruch wieder etwas Neues zu starten. Außerdem war ich schon immer ein Mensch, der sehr vereinsgebunden war und ich mag es in so familiären Vereinen zu spielen. Selb ist genau das – ein familiärer Verein und eine kleine Stadt, die total eishockeyverrückt ist. Nach 5 Jahren weiß man auch, wie man sich in Selb beschäftigen kann. Ich habe sowohl den Verein, als auch die Stadt einfach lieb gewonnen und fühle mich hier wohl.”

Spielen und Spaß am Hockey haben

Insgesamt 16 Spiele absolvierte Michel Weidekamp in der vergangenen Saison für die Selber Wölfe – nun wird er die Position des Stammtorhüters einnehmen. “Ich will wieder spielen, ich will wieder Spaß am Hockey haben. Das war letztes Jahr einfach nicht der Fall. Und das ist jetzt mein Ziel: Den Spaß wiederzufinden. Dann kommen auch die guten Leistungen. Ich will, dass wir eine geile Truppe zusammenkriegen, gutes Hockey auf das Eis bringen und dann eine geile Saison spielen.”, kommentiert der Linksfänger seine Ziele für die kommende Saison. Dass Michel Weidekamp die nötige Motivation mitbringt, diesen Neustart zu wagen, davon ist auch Wölfe Geschäftsführer Sven Gerike überzeugt: “Michel hat schon in den schwierigsten Situationen seine Qualität unter Beweis gestellt und hat es sich in den letzten Jahren verdient, dass wir mit ihm auf dieser Position den Neustart beginnen. Er kennt das Umfeld und den Standort, hat ein gutes Standing bei den Fans und hat die Motivation, unseren Standort erfolgreich in die Zukunft zu führen.”

Ein Leader für das Wolfsrudel

Die Wölfe Verantwortlichen planen mit Michel Weidekamp nicht nur als Stammtorhüter, sondern auch als Führungsspieler und Leader im neuen Team. Und auch er nimmt diese Aufgabe an: “Ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte als Führungsspieler in der Kabine sitzen und aufs Eis gehen. Ich möchte Dinge ändern, die letztes Jahr falsch gelaufen sind und möchte vorangehen. Ich möchte das Team mit guten Leistungen und Einsatz mitziehen.” Um sich auch sportlich auf die kommende Saison vorzubereiten, verbringt Michel Weidekamp seinen Sommer mit einem zugeschnittenen Trainingsplan von zwei Coaches aus dem Football und dem Weightlifting im Gym zuhause in Iserlohn.

Danke an die Fans

Nach dieser negativen Saison möchte Michel Weidekamp noch ein paar Worte an die Wölfe Fans richten, die immer hinter dem Wolfsrudel standen: “Ich möchte mich erst mal bei den Fans bedanken. Was die da an Leidensweg hingelegt haben, die Halle trotzdem durchgehend sehr gut gefüllt war und die Fans trotzdem immer bis zum letzten Spiel und dem finalen Abpfiff Stimmung in der Halle gemacht haben – Hut ab! Ich glaube, viele andere Hallen wären schon längst leer gewesen, da wären am Ende vielleicht noch 500 Leute da gewesen. Also Hut ab vor den Fans! Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende mitgefiebert und uns angefeuert habt. Ihr hattet letzte Saison jedes Recht, sauer und angefressen zu sein”, bedankt er sich bei den zahlreichen Wölfe-Anhängern. Und auch für die Zukunft hat er eine Message: “Für die neue Saison ist es erst einmal unsere Pflicht, mit der neuen Mannschaft vernünftiges Hockey zu spielen und ich hoffe, dass wir euch Fans so wieder in die Halle bekommen. Ich hoffe, dass ihr gerade auch am Anfang in die Halle kommt, weil es ja auch den Umbruch gibt. Kommt in die Halle, schaut euch das neue Team an und lasst uns zusammen einen Neustart machen!”

