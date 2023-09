Michal Å½iÅ¾ka kehrt zum EHC zurÃ¼ck

Artikel anhören Bayreuth. (PM EHC) Der tschechische Abwehrstratege Michal Žižka wird in der kommenden Saison wieder in der Bayreuther Hintermannschaft für Stabilität sorgen. Bereits...

Bayreuth. (PM EHC) Der tschechische Abwehrstratege Michal Žižka wird in der kommenden Saison wieder in der Bayreuther Hintermannschaft für Stabilität sorgen.

Bereits in der Saison 2019/20 hatte der inzwischen 33jährige für den EHC gespielt. Nach den Luchsen Lauterbach war es seine zweite Station in Deutschland und er hat hier sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei der Bayreuther Anhängerschaft einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen. Leider endete das Engagement nach einer Spielzeit wieder, woraufhin er zu seinem Heimatverein nach Komotau zurück ging. Dort gelang ihm 2021/22 der Aufstieg in die dritte tschechische Liga, wo er in der vergangenen Saison 51 Spiele absolvierte und dabei 14 Scorerpunkte sammeln konnte.

Wir haben mit Michal kurz zu seiner Rückkehr gesprochen.

Du hast den EHC vor drei Jahren nach einer Saison wieder verlassen. Wie ist es Dir seither ergangen und was waren die Gründe für Deinen Wechsel?

Michal Žižka: Als die Saison 2019/20 beendet war, hatte gerade die Corona-Pandemie begonnen. Ich bin daher zunächst in meine Heimatstadt Chomutov zurückgekehrt und habe dann dort wieder für meinen Heimatverein gespielt. Es waren drei tolle Jahre. Ich habe dort wieder mit Leuten zusammengespielt, mit denen ich schon als Kind das Eishockeyspielen gelernt habe und hatte außerdem die Möglichkeit, mit meinem Bruder Adam zusammenzuspielen. Das war eine sehr schöne Erfahrung.

Was hat Dich dann dazu bewogen, nach Bayreuth zurückzukommen?

Michal Žižka: Ich hatte während der ganzen Zeit und auch schon vor der letzten Saison Kontakt nach Bayreuth. Nach dem Ende der letzten Saison konnte ich mich mit Chomutov nicht auf eine Verlängerung einigen und so beschloss ich, nach Deutschland zurückzukehren. Da ich zu den Jungs aus der Mannschaft noch einen guten Draht hatte und auch viele Fans in Bayreuth zu schätzen gelernt habe, war der EHC meine erste Adresse.

Welche Ziele hast Du persönlich für Dich und die kommende Saison mit dem EHC?

Michal Žižka: (Lacht) In meinem Alter habe ich keine besonderen Ziele mehr, sondern nur welche für die Mannschaft. Ich hoffe, dass wir gutes Eishockey spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, sondern im Gegenteil etwas auf die oberen Ränge schielen können.

