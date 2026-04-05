Michal Spacek ist der Königstransfer der Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Pünktlich zum Ostersonntag können die Erding Gladiators ihren Fans eine Überraschung präsentieren.

Mit Michal Spacek wurde der Königstransfer für die Defensive perfekt gemacht. Der 33-jährige Verteidiger wechselt von den Bayreuth Tigers in die Herzogstadt und bringt genau das Profil mit, das sich die Verantwortlichen gewünscht haben: defensiv stabil, körperlich präsent und zugleich mit Offensivqualitäten ausgestattet.

Spacek, in Mariánské Lázně geboren und für Tschechien sowie Deutschland spielberechtigt, durchlief den Nachwuchs von HC Plzeň und sammelte anschließend Erfahrungen in Nordamerika. Über die Hammer Eisbären führte sein Weg nach Bayreuth, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in der Oberliga Süd in 52 Hauptrundenspielen starke 52 Scorerpunkte (14 Tore, 38 Assists) markierte.

„Mit Michal Spacek bekommen wir einen Verteidiger, der für uns eine absolute Top-Verpflichtung ist“, sagt Thomas Daffner, sportlicher Leiter der Gladiators. „Er ist sehr zuverlässig, bringt viel Erfahrung mit, hat einen hervorragenden ersten Pass und sorgt von der blauen Linie immer wieder für offensive Impulse. Genau diese Kombination aus Stabilität und Kreativität haben wir für unsere Abwehr gesucht.“

Spacek gilt als spielstarker Verteidiger mit guter Übersicht, der das Spiel lesen und das Tempo aus der eigenen Zone heraus bestimmen kann. Mit seiner Größe von 1,88 Metern und 95 Kilogramm bringt er zudem die physische Präsenz mit, um vor dem eigenen Tor aufzuräumen. Darüber hinaus hat er sich in den vergangenen Jahren als Powerplay-Spezialist etabliert, der von der blauen Linie immer wieder gefährliche Akzente setzt, und gilt als ausgeprägter Teamplayer sowie Führungsspieler – auf dem Eis ebenso wie in der Kabine.

Aktueller Kader

Tor: David Zabolotny

Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler, Michal Spacek

Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter, Leon Sivic