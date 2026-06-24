Michal Petrak: Voller Fokus auf den Nachwuchs des ESV Buchloe

Buchloe. (chs) Michal Petrak ist jemand, dem das Eishockeyspielen förmlich in die Wiege gelegt wurde – ein Spieler, der den Sport spürbar liebt und lebt.

Seit sieben Jahren ist der gebürtige Tscheche, der im letzten Winter auch seinen deutschen Pass erhielt, mittlerweile in der Gennachstadt beheimatet und hat sich dabei von Beginn an zu einem der absoluten Publikumslieblinge entwickelt. Dementsprechend dürfte die folgende Tatsache die Buchloer Fans nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge erfüllen, dass sich Petrak ab sofort voll und ganz seiner neuen Aufgabe als hauptamtlicher Nachwuchstrainer bei den Rot-Weißen widmen wird und im kommenden Winter nicht mehr im Bayernliga-Team der Pirates aufläuft.

Für die Mannschaft der Freibeuter ist dies ohne Frage ein echter Verlust – sportlich wie menschlich gesehen. Denn Michal Petrak war in diesen sieben Jahren ein absoluter und uneingeschränkter Leistungsträger und damit eine der prägenden Figuren im Buchloer Angriff in der jüngeren Vergangenheit. „Michal hat den ESV in den vergangenen Jahren sportlich und menschlich geprägt wie nur wenige andere“, meint daher auch Team-Manager David Strodel, der Petrak nicht nur als einen beeindruckenden Eishockeyspieler, sondern vor allem auch als einen außergewöhnlichen Menschen betitelt. Und auch der neue sportliche Leiter, Christopher Lerchner, bezeichnet die Spielerkarriere von Petrak als herausragend: „Als Michal 2019 zu uns gestoßen ist, hat er sich sowohl sportlich als auch menschlich als absoluter Glücksfall für unseren Verein herausgestellt. Er war ein entscheidender Baustein für den Gewinn der Landesligameisterschaft und hat unsere Mannschaft auch in den folgenden Bayernligajahren angeführt.“

223 Partien absolvierte der Denker und Lenker der ESV-Offensivabteilung für die Pirates seit seinem Wechsel Ende 2019 vom Oberligisten Höchstadt in die Gennachstadt, in denen der Center 104 Tore und 228 Assists beisteuern konnte. Beeindruckende Zahlen, mit denen Petrak nach Alexander Krafczyk inzwischen der zweitbeste Scorer aller Zeiten bei den Buchloern ist. Doch dem ungeachtet war Petrak mit vielen weiteren Qualitäten auf und neben dem Eis ein noch weitaus wertvoller Bestandteil für sein Team. So war der Routinier – der im Mai zuletzt seinen 43. Geburtstag feiern konnte – mit seiner Stärke am Bully, seiner Übersicht und Ruhe an der Scheibe und der enormen Erfahrung bis zuletzt ein ganz wichtiges Puzzlestück in der Buchloer Offensive. „Er hat sich unseren allergrößten Respekt verdient, dass er durch sein extrem hohes Spielverständnis, seine Leidenschaft fürs Eishockey und seine immer vorbildliche und disziplinierte Arbeitseinstellung dieses Leistungsniveau so lange halten konnte“, meint daher auch Lerchner anerkennend, der damit eine ganz ähnliche Meinung wie Team-Manager David Strodel hat. „Ich durfte selbst noch einige Jahre mit ihm zusammenspielen und kann aus eigener Erfahrung sagen: Spieler seines Formats findet man nur selten. Seine Einstellung zum Sport, sein Ehrgeiz und seine Professionalität waren und sind vorbildlich“, schwärmt Strodel von der Petrak, der dem Piraten-Team künftig somit ganz bestimmt fehlen wird.

Doch es ist kein wirklicher Abschied, weil an den Nagel hängt der Familienvater seine Schlittschuhe nämlich noch längst nicht – zur Freude der Verantwortlichen. Denn genau diese Erfahrung und Liebe zum Sport, die der in Slany geborene Stürmer in jeder Sekunde auf dem Eis aufblitzen ließ, wird Petrak auch künftig weitervermitteln – und zwar an die Stars von morgen. „Wir freuen uns sehr, dass Michal seine Energie und Leidenschaft jetzt in unseren Nachwuchs investiert“, berichtet Strodel. „Er ist der große Mann im Nachwuchsbereich und wird von Spielern, Eltern und Trainern gleichermaßen geschätzt. Was er täglich für den Verein leistet, kann man gar nicht hoch genug bewerten.“

So ist Michal Petrak bereits seit letzter Saison bei den Buchloern als hauptamtlicher Nachwuchstrainer tätig und wird sich nun komplett dieser wichtigen Aufgabe im Verein widmen. Auf der Jahreshauptversammlung haben die Verantwortlichen schließlich vor Kurzem das Ziel ausgegeben, dass man in den nächsten Jahren wieder vermehrt auf die Ausbildung und Förderung des eigenen Nachwuchses bauen will, damit wieder vermehrt eigene und einheimische Spieler den Weg ins Bayernliga-Team schaffen. Und es gibt vermutlich kaum einen besseren als Michal Petrak, der dieses Vorhaben vorantreiben und verwirklichen kann. Denn schon in den vorangegangenen Jahren war der Angreifer als Trainer im ESV-Nachwuchs aktiv und jetzt kann er sich mit seinem Konzept – das im letzten Winter bereits angestoßen wurde und nun nach und nach intensiviert werden wird – voll und ganz um die so wegweisende Nachwuchsausbildung kümmern.

Dementsprechend glücklich zeigen sich die Verantwortlichen, dass Michal Petrak somit den Buchloern auch weiterhin die Treue hält und diese wichtige Position betreut, was der zweite Vorstand Florian Warkus unlängst als eine der besten Entscheidungen betitelte, um die gesteckten Ziele des ESV voranzutreiben. Denn eines ist klar: Der Nachwuchs ist die Zukunft des Vereins und deshalb ist man im Piraten-Lager sehr froh, dass man mit Michal einen solch erfahrenen und kompetenten Mann in seinen Reihen weiß, der in der Gennachstadt mit seiner Familie seit Jahren inzwischen fest verwurzelt und heimisch geworden ist und das auch weiterhin bleiben wird. „Michal ist und bleibt ein Gesicht des ESV Buchloe und wir sind stolz und dankbar, ihn bei uns zu haben“, so auch die abschließenden Worte der Verantwortlichen, die Petrak für seine Zeit als Spieler von Herzen danken und ihm für seine künftige Tätigkeit viel Spaß und Erfolg wünschen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Michal Petrák @ Elite Prospects

304 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro