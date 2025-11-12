Michal Čajkovský in Biancoblù bis zum Saisonende

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des slowakischen Verteidigers Michal Čajkovský bis zum Ende der Saison 2025/2026 bekannt.

Čajkovský, der seine Ausbildung im Nachwuchs des Slovan Bratislava absolvierte, spielte drei Saisons in der Ontario Hockey League für die Kingston Frontenacs und die Ottawa 67’s (215 Spiele, 76 Punkte).

In den letzten acht Jahren bestritt der slowakische Verteidiger 444 Spiele in der KHL für Avtomobilist Yekaterinburg, Dinamo Moskau, Sibir Nowosibirsk und Spartak Moskau und erzielte dabei 64 Tore und 130 Assists.

Auf internationaler Ebene nahm Michal an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen mit der slowakischen Nationalmannschaft teil und gewann die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Der Spieler steht dem Trainerstab ab morgen zur Verfügung.

Der Leventiner Club heisst Michal herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im weiss-blauen Trikot.

