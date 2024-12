Michail Elagin unterstÃ¼tzt die Hannover Scorpions im Tor

Mellendorf. (PM Scorpions) Herzlich willkommen bei den Hannover Scorpions, Michail Elagin! Die Niedersachsen freuen sich so einen talentierten Goalie in ihrem Kader zu haben...

Die Niedersachsen freuen sich so einen talentierten Goalie in ihrem Kader zu haben und danken für das Engagement per Förderlizenz.

Michail ist 18 Jahre jung und durchläuft seither seine noch junge Karriere in Mannheim. Er stand bereits für die U16, U17 und U18 Nationalmannschaft im Tor. Derzeit ist er in der U20 Mannschaft der Jungadler Mannheim aktiv, wo er regelmäßig mit den Profis der Adler Mannheim trainiert.

Außerdem bedanken sich die Scorpions bei den Adlern für die unkomplizierte und reibungslose Unterstützung.

Michail wird bereits heute im Kader der Scorpions stehen und erhält zukünftig die Spielernummer #32.

