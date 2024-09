Michael Wolf verlängert beim EV Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Michael Wolf hütet auch in der kommenden Saison das Tor des EV Fürstenfeldbruck. Dem EVF bleibt damit ein sicherer Rückhalt für...

Dem EVF bleibt damit ein sicherer Rückhalt für sein Landesliga-Team erhalten. Nach einer Saison mit vielen engen Begegnungen sagt Wolf vor der anstehenden Spielzeit: „Ich will Ruhe ausstrahlen, damit wir auch die knappen Spiele gewinnen können.“

Am Herzen liegt Wolf außerdem die Entwicklung der jungen Goalies im Club. Der 35-Jährige will helfen, sie an den Seniorenbereich heranzuführen. Hoch geschätzt sind Wolfs Tipps etwa beim 21 Jahre alten Talent Paul Croos, der sich gerade erst auf die zweite Landesliga-Saison seiner Karriere vorbereitet. Wolf betont: „Für die Fragen der jungen Spieler stehe ich immer parat.“

Wolf hütete schon im Nachwuchs einige Male das Brucker Tor und spielte in der Saison 2010/2011 für die 1b des EVF. Zur Saison 2021/22 überzeugte dann der damalige EVF-Trainer Roman Mucha Wolf von einem erneuten Wechsel an die Amper. Der Goalie kam, um zu bleiben. „Das Team und der tolle Umgang miteinander ist das, was ich hier sehr schätze“, sagt Wolf. Im Oktober geht er in seine vierte Landesliga-Saison mit dem EVF.