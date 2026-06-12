Michael Tobler wird neuer EHCO-Sportchef

Olten. (PM EHCO) Mit dem langjährigen Oltner Torhütertrainer Michael Tobler verantwortet künftig ein ausgewiesener Club- und Eishockeykenner die operative sportliche Leitung des EHC Olten.

Der neue Sportchef des EHC Olten heisst Michael Tobler. Der 40-Jährige amtet seit 2017 als Goaliecoach beim EHCO, zuvor stand er in Olten während vier Jahren selbst als Torhüter zwischen den Pfosten. Nun wird er vollamtlich in die sportliche Leitung des Clubs wechseln und seine Aufgabe als Goaliecoach entsprechend abgeben.

Der EHC Olten gewinnt mit Michael Tobler einen ausgewiesenen Kenner des Schweizer Eishockeys als Sportchef. Er konnte sich schon zu seiner Zeit als Spieler in National und Swiss League – von Rapperswil über Zug, Genf, Lausanne, La Chaux-de-Fonds bis Olten – ein breites Netzwerk schaffen, das er nun weiter ausbauen wird. Nach einer gründlichen Prüfung von rund 25 Kandidaten ist die Suche nach einem vollamtlichen Sportchef damit erfolgreich abgeschlossen.

«Die richtige Mischung»

EHCO-Verwaltungsratspräsident Marc Thommen: «Als langjähriges Staff-Mitglied weiss Michael Tobler genau, wie der EHCO tickt. Gleichzeitig war er bislang oft in der Beobachter-Rolle – er hat uns in mehreren Gesprächen überzeugt, dass er die richtige Mischung mitbringt zwischen einem tiefen Verständnis der Club-DNA und eigenen neuen Vorstellungen, die zu unserer Strategie passen. Er wird diese mit der nötigen Konsequenz und Sozialkompetenz umsetzen.». Zu Toblers Aufgaben wird auch eine weitere Annäherung zwischen der 1. Mannschaft und der Nachwuchsorganisation EHC Olten Prospects zählen. Dabei wird ihm zugutekommen, dass er in den letzten neun Saisons auch die Oltner Nachwuchs-Torhüter betreut hat und mit seiner menschlich feinen Art von allen im Club sehr geschätzt wird.

Schlüsselfaktoren zum Erfolg

Michael Tobler: «Der EHC Olten ist mein Heimatclub geworden. Ich freue mich extrem darauf, mein Hockeywissen, meine Erfahrungen und Ideen künftig als Sportchef in Olten einbringen zu dürfen. Identifikation und Erfolgshunger sind für mich zwei Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Team, genauso wie eine offene, aktive Kommunikation.» Der gebürtige Rapperswiler ist mit einer Oltnerin verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Hägendorf. Neben seinem Engagement als EHCO-Staffmitglied war Tobler die letzten Jahre und bis heute in der Finanzbuchhaltung tätig.

Er wird in den nächsten Monaten schrittweise den Wechsel in seine neue Aufgabe vollziehen und spätestens ab 1. Oktober 2026 vollamtlich und mit unbefristetem Vertrag als Sportchef der EHC Olten AG tätig sein. Damit wird auch die interimistische Sportkommission, die seit der Trennung des vormaligen Sportchefs Thomas Roost aktiv war, wieder aufgelöst. Seitens Verwaltungsrat bleibt Florian Schmuckli für das Ressort Sport verantwortlich, aktuell noch als Beisitzer. Gleichzeitig läuft ab sofort die Suche nach einem neuen Torhütertrainer.

Der EHC Olten freut sich auf die Zusammenarbeit mit «Tobs» und wünscht ihm einen guten Start in der neuen Aufgabe.

121 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro