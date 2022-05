Michael Spacek zwei Saisons ein BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des jungen tschechischen Centers Michael Spacek für die nächsten zwei Spielzeiten bekannt...

Der 25-Jährige (180cm x 85kg) wuchs in den Juniorenabteilungen des HC Pardubice auf, wo er im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der höchsten tschechischen Meisterschaft gab. Nachdem er eine komplette Saison bei Pardubice gespielt hatte und 2015 von den Winnipeg Jets gedraftet wurde, spielte Michael zwei Saisons in der WHL im Trikot der Red Deer Rebels (144 Spiele, 55 Tore und 109 Assists) und drei Meisterschaften in der AHL mit den Manitoba Moose (194 Einsätze, 37 Tore und 66 Assists).

In der Saison 2020/2021 kehrte Michael nach Europa zurück und trug vorerst das Trikot von Tappara Tampere (18 Spiele, 13 Punkte). Die Saison beendete er mit Ocelari Trinec und wurde mit dem Team tschechischer Meister. In der vergangenen Saison spielte Michael für Frölunda, wo er 57 Mal zum Einsatz kam und dabei elf Tore erzielte und 39 Vorlagen gab.

Michael spielte in der Juniorennationalmannschaft zusammen mit Filip Chlapik. Gemeinsam eroberten sie an der U18-Weltmeisterschaft die Silbermedaille. Auf internationaler Ebene nahm der talentierte Center an den diesjährigen Olympischen Spielen in Peking sowie an der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft in Finnland teil und gewann dort die Bronzemedaille. In seiner Karriere hat Spacek 29 Einsätze in der tschechischen Nationalmannschaft absolviert und dabei 13 Punkte erzielt.

Die Familie der Biancoblù heisst Michael in der Leventina herzlich willkommen.