Michael Schaaf verlängert bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Michael Schaaf wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Ice Dragons tragen und geht somit in seine dritte Spielzeit beim Herforder Eishockey Verein.

2024 wechselte der inzwischen 25jährige Verteidiger vom Ligakonkurrenten Hammer Eisbären nach Ostwestfalen und sorgt seitdem für viel Stabilität in der HEV-Defensive.

Herfords Chefcoach Henry Thom ist froh, dass ein weiterer wichtiger Baustein weiterhin zum Kader der Ice Dragons gehört: „Michael hat sich im vergangenen Sommer physisch sehr gut weiterentwickelt. Er hat sehr stabil in der Defensive gespielt und macht selten Fehler. Er hat einen guten ersten Pass und trägt dazu bei, dass wir die Scheibe schnell aus dem eigenen Drittel befördern. Obwohl Michael eher ruhig ist, hat er einen guten Humor und bereichert auch mit seiner Art das Team. Er ist ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft.“

Michael Schaaf verpasste in der vergangenen Saison kein einziges Spiel und kam insgesamt auf neun Scorerpunkte, wobei er sich einige Zeit durch die Spiele durcharbeiten musste: „Ich hatte in der vergangenen Saison in der ersten Hälfte mit einer schmerzhaften Verletzung zu tun, habe aber versucht, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Über den Sommer konnte ich nun alles aber endgültig auskurieren, verbringe viel Zeit in meiner Kölner Heimat, habe aber auch einen Kurzurlaub am Meer gemacht. Ich glaube, dass ich insgesamt reifer geworden bin und werde mich wieder sehr gewissenhaft auf die neue Spielzeit vorbereiten, weil ich dem Team noch mehr helfen möchte. Wir haben in der vergangenen Saison etwas länger gebraucht, um uns richtig zu finden. Oftmals gingen Spiele zunächst knapp verloren, dann lief es um so besser. Jetzt geht es darum, schnell die neuen Spieler zu integrieren, damit wir als Team zusammenwachsen und dann wollen wir wieder in die PlayOffs – aber dieses Mal auch dort Siege einfahren.“

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die Ice Dragons-Fans freuen sich auf die dritte Spielzeit von Michael Schaff im HEV-Trikot und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

160 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro