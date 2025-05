Michael Schaaf bleibt in Herford

Herford. (PM HEV) Mit Michael Schaaf vermeldet der Herforder Eishockey Verein die nächste Vertragsverlängerung.

Der 24jährige Verteidiger wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons tragen und geht somit in seine zweite Saison beim HEV. 44 Spiele absolvierte der Defensivmann, verpasste somit nur wenige Begegnungen und kam auf 7 Scorerpunkte bei zwei eigenen Treffern.

Chefcoach Henry Thom stellt Michael Schaaf ein gutes Zeugnis aus: „Michael hat bei uns als noch junger Spieler einen großen Schritt nach vorne gemacht und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er agiert in der Defensive mit viel Übersicht, treibt die Scheibe voran und hat einen guten Blick für seine Mitspieler. Dieses soll er nun bei uns weiter stabilisieren und weiterentwickeln, um so den nächsten Schritt zu machen. Michael ist außerhalb des Eises eine ruhigere Person. Durch seine Art und auch seinen Humor passt er menschlich sehr gut in unseren Kader und ist ein äußerst angenehmer Zeitgenosse.“

Durchaus interessant analysiert Michael Schaaf rückblickend seine eigene erste Spielzeit bei den Ice Dragons: „Für mich persönlich war die Saison ok. Ich musste nach dem Vorjahr erst einmal den Spaß so richtig wiederfinden, was gerade in den ersten Spielen sehr gut gelungen ist. Im Laufe der Saison hatte ich so meine „kleinen“ Probleme, an denen ich nun im Sommer arbeite, um mein Potential noch besser auszuschöpfen. Ich bin hierfür auch mit Henry Thom im guten Austausch. Ich glaube, dass es nächstes Jahr noch enger in der Liga zugehen wird, was wiederum heißt, dass wir uns weiter steigern müssen. Unser Hauptfokus wird zunächst darauf liegen, wieder eine gute Hauptrunde zu spielen, sich Stück für Stück und Spiel für Spiel durchzuarbeiten, um dann vielleicht auch erfolgreichere PlayOffs zu spielen. Ich bereite mich bereits seit einigen Wochen in meiner Heimat auf die kommende Spielzeit vor, nutze aktuell aber auch die Zeit, um viel für mein Studium zu tun, damit ich über den Winter mehr Ruhe für Eishockey habe.“

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans freuen sich auf die nächste Saison von Michael Schaaf im Trikot der Ice Dragons und wünschen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Spielzeit 2025/26.

