Michael Raffl: â€žIch freue mich nÃ¤chste Saison in Salzburg zu spielen.â€œ

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verpflichtet Stürmer Michael Raffl.

Der ehemalige NHL-Profi wechselt vom HC Lausanne aus der Schweizer National League zurück nach Österreich und kehrt damit erstmals seit einem Kurzauftritt in der Saison 2020/21 – damals absolvierte er vier Spiele als Leihspieler beim VSV – in die win2day ICE Hockey League zurück.

In den vergangenen drei Spielzeiten lief der 36-jährige Villacher für den HC Lausanne auf und führte das Team in den letzten beiden Jahren als Kapitän an. In insgesamt 84 Spielen erzielte er 26 Tore und 26 Assists.

Michael Raffl absolvierte neun Spielzeiten in der NHL – fast acht davon bei den Philadelphia Flyers, ehe er 2021 zu den Washington Capitals wechselte und in der darauffolgenden Saison für die Dallas Stars auflief. In Nordamerika bestritt er 629 NHL-Spiele und sammelte dabei 190 Scorerpunkte (96 Tore | 94 Assists).

Michael Raffl, Stürmer EC Red Bull Salzburg „Ich freue mich, nächste Saison in Salzburg zu spielen. Besonders auf meinen Bruder – wir sprechen schon seit Jahren darüber, endlich wieder zusammen zu spielen. In Salzburg passt alles: die Kabine, das Mannschaftsgefüge, es gibt genügend Führungsspieler, die wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen und die Rolle, die mir gegeben wird, erfüllen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft helfen, die Siegerkultur fortzuführen.“

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Mit Michi verstärkt uns ein ehemaliger NHL-Profi, der nicht nur durch seine Erfahrung und physische Präsenz überzeugt, sondern auch wichtige Führungsqualitäten mitbringt. Besonders schön ist, dass er nun wieder gemeinsam mit seinem Bruder Thomas auf dem Eis steht – das verleiht unserem Team zusätzliche Energie und Zusammenhalt. Wir sind überzeugt, dass Michi sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Bereicherung ist.“

Michael Raffl wurde in Villach geboren, wo er auch seine Ausbildung im Nachwuchs des EC VSV absolvierte und bereits mit 17 Jahren in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga debütierte. Zur Saison 2011/12 wechselte er nach Schweden zu Leksands IF in die HockeyAllsvenskan, der zweithöchsten Liga des Landes. Dort feierte er 2013 den Meistertitel und wurde anschließend von den Philadelphia Flyers verpflichtet. Sein NHL-Debüt gab er am 12. Oktober 2013 gegen die Detroit Red Wings, sein erstes Tor erzielte er am 9. Dezember gegen die Ottawa Senators.

Auch international war Raffl über viele Jahre fixer Bestandteil des österreichischen Nationalteams. Er nahm an sechs Weltmeisterschaften teil und gehörte 2014 zum Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Sotschi, wo er unter Head Coach Manny Viveiros – dem aktuellen Cheftrainer des EC Red Bull Salzburg – spielte.

Mit dem Wechsel nach Salzburg kommt es auch zu einem besonderen Wiedersehen auf dem Eis: Erstmals seit der Saison 2008/09 stehen die Brüder Michael und Thomas Raffl wieder gemeinsam in einem Clubteam. Nach gemeinsamen Jahren beim EC VSV kreuzten sich ihre Wege später nur noch im Nationalteam – nun also auch wieder in der win2day ICE Hockey League.

Michael und Thomas Raffl gehören – gemeinsam mit den Divis-, Lakos- und Harand-Brüdern – zu den erfolgreichsten Brüderpaaren, die das österreichische Eishockey je hervorgebracht hat. Gemeinsam kommen sie auf über 2.400 Spiele auf höchstem Niveau, darunter Einsätze in der NHL, der ICE Hockey League, der SHL, internationalen Clubbewerben sowie 215 Länderspiele für das österreichische Nationalteam.

Michael Raffl wird in Salzburg die Rückennummer 12 tragen – eine Nummer mit Geschichte, denn beim bislang letzten Meistertitel des EC VSV im Jahr 2006 stand er mit nur 17 Jahren bereits im Kader und wurde österreichischer Meister.

