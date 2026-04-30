Michael Liniger wird neuer Head Coach beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten nimmt für kommende Saison 2026/27 Anpassungen im Coaching-Staff der ersten Mannschaft vor.

Michael Liniger folgt auf den bisherigen Head Coach, Lauri Marjamäki, der den Club nach zwei Saisons verlässt.

Der EHC Kloten und Head Coach Lauri Marjamäki haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung per 30. April 2026 verständigt. Der Finne wechselt zu einem National League Konkurrenten. Über die Modalitäten sowie die vereinbarte Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 46-Jährige Liniger unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Mit Liniger begrüsst der EHC Kloten einen Rückkehrer: Als Spieler stand er während neun Saisons für den EHC Kloten auf dem Eis und war dabei auch Teil des Captain-Teams. Er kennt die Werte und die Identität des Clubs bestens und bringt zudem grosse Erfahrung in der Entwicklung junger, talentierter Spieler mit.

Für Ricardo Schödler, Sportchef des EHC Kloten, hat man mit Michael Liniger einen Wunschkandidaten verpflichtet: «Mit Michael Liniger gewinnen wir einen jungen Schweizer Head Coach, der mit dem EHC Kloten stark verbunden ist und im Club einen Grossteil seiner Spielerkarriere verbracht hat. Er kennt unsere sportliche Philosophie und wir sind überzeugt, dass er diese konsequent weiterführen sowie weiterentwickeln kann. Er passt daher optimal zur strategischen Ausrichtung des EHC Kloten.»

Michael Liniger, Head Coach EHC Kloten: «Ich freue mich riesig, die kommende Saison mit meinen Assistenten, den Spielern, dem Staff und der ganzen Kloten Familie in Angriff zu nehmen. Bereits als Spieler war ich stolz die Farben des EHCK zu tragen. Nun als Head Coach in die Organisation zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel.»

Der EHC Kloten bedankt sich bei Lauri Marjamäki für seinen Einsatz in den vergangenen zwei Saisons und wünscht ihm für seine Zukunft nur das Beste.

Der EHC Kloten freut sich auf die Zusammenarbeit mit Michael Liniger. Herzlich Willkommen zurück in Kloten, Lini!