Michael Lackner verstÃ¤rkt den EVF

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Michael Lackner spielt ab sofort für die erste Mannschaft des EV Fürstenfeldbruck in der Landesliga.

Am Sonntagabend (01.12.) gab er sein Debüt und erzielte dabei zwei Tore für sein neues Team. Lackner hat zweieinhalb Jahre Pause hinter sich – wollte seine Schlittschuhe aber noch nicht an den Nagel hängen und hat sich deshalb nach einem neuen Verein umgesehen. Ein ehemaliger EVF-Trainer half, den Kontakt herzustellen.

„In Fürstenfeldbruck habe ich mich vom ersten Training an sehr wohl gefühlt“, erklärte der 38-jährige Lackner via ev-fuerstenfeldbruck.de. Erfahrung, Kampfgeist, Über- und Unterzahlspiel gehören zu den Stärken des in Kitzbühel geborenen Österreichers. Mit dem EVF will er raus aus dem Tabellenkeller: „Ich will einfach alles geben und der sehr jungen Mannschaft das Gefühl geben, dass wir mit viel harter Arbeit jeden Gegner bezwingen können“, sagt Lackner.

EVF-Trainer Peter Schedlbauer stellt heraus, dass Lackner trotz seines Alters große Leidenschaft fürs Eishockey hat. „Er trainiert sehr ehrgeizig und mit großem Einsatz und er hat eine gute technische und taktische Ausbildung“, sagt Schedlbauer über seinen neuen Spieler.

Im Laufe seiner Karriere sammelte Michael Lackner Erfahrung und Punkte sowohl in der österreichischen Oberliga als auch in Bayern in der Bezirksliga, der Landesliga und der Bayernliga.

