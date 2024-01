Michael Knaub verstÃ¤rkt Scorpions

Artikel anhören Mellendorf. (PM Scorpions) Bereits am Mittwochvormittag trainierte Michael Knaub, der Neuzugang der Hannover Scorpions, mit seinem neuen Team in der ARS Arena...

Michael Knaub, 28 Jahre alt und in Dortmund geboren, wechselt aus der ECHL von den Iowa Heartlanders direkt zu den Hannover Scorpions.

Der 195 cm große und 102 kg schwere Stürmer, der in der vergangenen Spielzeit mit den Starbulls Rosenheim in die DEL2 aufgestiegen ist, spielte in der Saison 2021/22 bei SC Riessersee. Bei diesen beiden Clubs hat er in den vergangenen zwei Jahren in 102 Spielen exakt 50 Scorerpunkte erzielt.

Der DEL 2 erfahrene Angreifer wird mit der Nummer 77 im Scorpions-Trikot auflaufen.

„Wir haben exakt diesen Spielertyp gesucht“, so Coach Kevin Gaudet. „Ein harter Arbeiter und ein Spieler, der uns etwas körperbetonter macht. Wir sind bisher das fairste Team der Liga“, so Gaudet weiter, „das allerdings von einigen der gegnerischen Teams missverstanden wird und uns zwingt, unsere Spielweise ein wenig köperbetonter zu gestalten.“

„-Iron Mike- ist gerade für die Kabine ein super Typ und Teamplayer, der mit seiner positiven Art eine echte Bereicherung sein wird“, so Justin Kirsch, der Mike aus Heilbronn kennt.