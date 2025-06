Michael Knaub verlängert in der Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Michael Knaub läuft auch in der Saison 2025/26 wieder für die Hannover Scorpions auf!

Mit seiner beeindruckenden Physis, seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft und einer mentalen Stärke, die ihresgleichen sucht, ist “Iron Mike” ein echtes Rückgrat unseres Teams – auf dem Eis und in der Kabine.

Gerade in der Kabine ist er ein absoluter Charakterspieler, der immer ein ehrliches Wort findet und mit seiner klaren Art den Ton mit angibt. Ein Spieler mit Herz am rechten Fleck, der nicht nur kämpft, sondern auch führt.

Marco Vallerand ist Scorpion!

Der 36-jährige Linksschütze kommt von den Sheffield Steelers in die Wedemark! Der Torjäger ist ein echter Scharfschütze und war in England Publikumsliebling seines Ex-Clubs!

„Vally“ trägt in der kommenden Saison die Trikotnummer „88“ und freut sich sehr auf seine neue Aufgabe im Team der Scorpions.

In den letzten 2 Jahren erzielte der 180cm große und 80 kg schwere Außenstürmer in 131 Spielen in der 1. Englischen Liga insgesamt 57 Tore und 57 Assist (114 Punkte).

„Vallerand“, so Trainer Kevin Gaudet, „hat in der letzten Saison noch Champions-Hockeyleague gespielt und ist ein absoluter Gewinner Typ. Wir werden viel Freude mit Ihm haben.

Der „Regisseur“ ist zurück

Dennis Schütt, Trikotnummer #58 hat als Verteidiger in 529 Spielen sage und schreibe 488 Scorerpunkte erzielt!

Nach seiner Zeit in Halle bei den Saale Bulls hat „Schütty“ seine Verletzung gut verkraftet und ist wieder top-fit.

Der Rechtsschütze brennt auf die neue Saison und hat sich viel vorgenommen.

Dennis ist einer der Spieler der das Spiel nach vorne intelligent gestalten wird und insbesondere die Stürmer mit guten Pässen versorgt.

Trainer Kevin Gaudet freut sich auf den besten Scorer der Oberliga im Verteidigungsbereich da er das Spiel positiv verändern wird.

