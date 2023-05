Michael Kirchberger bleibt ein Löwe

Amberg. (PM ERSC) Der Kader des ERSC Amberg für die kommende Eishockey-Bayernliga nimmt immer mehr Konturen an. Mit Michael Kirchberger hat ein weiterer, sehr...

Amberg. (PM ERSC) Der Kader des ERSC Amberg für die kommende Eishockey-Bayernliga nimmt immer mehr Konturen an.

Mit Michael Kirchberger hat ein weiterer, sehr erfolgreicher Stürmer bei den Wild Lions verlängert.

Der 33-jährige Center kam zur Saison 2021/22 von den Blue Devils Weiden nach Amberg. Zuvor hatte er seine gesamte Laufbahn – vom Nachwuchs bis in die 1.Mannschaft – bei seinem Heimatverein in Weiden verbracht, dabei 407 Oberligapartien absolviert. Für den ERSC hat er bislang 67 Pflichtspiele bestritten, dabei 79 Scorerpunkte (41 Tore) verbucht. Mit seinen 193 cm Körpergröße besitzt er die entsprechende Durchsetzungskraft, um einer der zuverlässigsten Scorer der Löwen zu sein. So gelangen ihm schon einige spielentscheidende und auch sehenswerte Treffer – in bester Erinnerung dürfte noch sein „Traumtor“ in der abgelaufenen Spielzeit im Heimspiel gegen die Erding Gladiators sein. Aber auch seine Defensivaufgaben erledigt er immer für die Mannschaft.

Michael Kirchberger wird natürlich wieder mit der Rückennummer 91 auflaufen.

