Michael Keränen bleibt in Bad Tölz – Verabschiedung von Andreé Hult!

Bad Tölz. (PM Löwen) Lange herrschte Unsicherheit, nun können die Verantwortlichen die Unterschrift vermelden.

Michael Keränen hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert! Der Finne hat sein Können in der abgelaufenen Saison unter Beweis gestellt: in 48 Spielen gelangen dem 36-Jährigen 26 Tore und 58 Vorlagen. An der Seite von Topi Piipponen und Ludwig Nirschl scorte der Center mit reichlich internationaler Erfahrung wie am Fließband und machte seine Reihenkollegen besser. „Gerade in den Specialteams zeigt sich sein hohes Spielverständnis und sein Auge für die Mitspieler“, adelt Fabian Schlager den Mittelstürmer. „Im Laufe der letzten Saison hat er sich immer besser zurecht gefunden und hatte einen großen Anteil am guten Abschneiden des Teams. Wir sind froh, dass er und seine Familie hier bei uns bleiben wollen!“

„Michael ist während der Saison zu uns gekommen und hat die Erwartungen schnell erfüllt. Mit Topi Piipponen und Ludwig Nirschl hat er eine der besten Reihen der gesamten Oberliga gebildet. Er ist ein hervorragender Spielmacher, der im Laufe der Saison auch immer öfter erfolgreich den Abschluss gesucht hat. Auch in der Defensive ist er sehr verlässlich. Es ist sehr gut, dass unser finnisches Duo zusammenbleibt“, freut sich Löwen-Trainer Axel Kammerer auf die neue Saison.

Michael Keränen freut sich ebenfalls darauf, im August nach Bad Tölz zurückzukehren: „Meine Familie und ich fühlen uns hier wohl. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison mit dem Team einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Ich finde die Atmosphäre und die Stimmung der Fans bei unseren Heimspielen echt toll und ich freue mich schon auf den August!“

Die Besetzung der dritten und letzten Kontingentstelle mit Michael Keränen bedeutet gleichzeitig den Abschied von Andreé Hult. Die Beteiligten hofften lange auf ein erfolgreiches Einbürgerungsverfahren Hults, das den Verbleib in Bad Tölz bedeutet hätte. Leider war dieses Verfahren nicht erfolgreich, sodass der bestehende Vertrag aufgelöst wird. Aufgrund einer Verletzung absolvierte der Center lediglich zwölf Spiele, wobei ihm extrem starke zehn Tore und 13 Vorlagen gelangen. „Wir bedanken uns bei Andreé für seinen Einsatz im Schwarz-Gelben Trikot und wünschen ihm und seiner Familie nur das beste“, verabschiedet Fabian Schlager den 38-Jährigen.