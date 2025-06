Michael Joly zu Ambrì

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Michael Joly für die Saison 2025/2026 bekanntzugeben.

Joly wurde am 05.05.1995 in Gatineau geboren – demselben Ort wie Éric und Manix Landry. In seiner Karriere bestritt er insgesamt 268 Spiele in der Québec Major Junior Hockey League (2012–2016), in denen er 160 Tore und 125 Assists erzielte. Er spielte für die Rimouski Océanic – mit denen er 2015 den Meistertitel gewann – sowie für die Cape Breton Screaming Eagles.

In der ECHL kam Michael auf 148 Einsätze und 177 Punkte, während er in der American Hockey League 69 Punkte in 143 Spielen für die Hartford Wolf Pack, die San Antonio Rampage, die Colorado Eagles und die Wilkes-Barre/Scranton Penguins sammelte.

Im Jahr 2021 wechselte Michael nach Europa zum HPK Hämeenlinna in der finnischen Liiga. Dort erzielte er in 120 Spielen 48 Tore und 68 Assists. In der Saison 2022/2023 wurde er mit 25 Toren und 39 Assists in 60 Spielen Torschützenkönig der gesamten Liga.

In den letzten beiden Spielzeiten spielte Joly in der National League für den HC Lugano, wo er 84 Punkte in 97 Partien erzielte.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV