Michael Bielefeld wird neuer Trainer in Ulm/Neu-Ulm

Ulm. (PM Devils) Der VfE Ulm/Neu-Ulm e.V. hat nach einer turbulenten Woche in der Trainerebene einen wichtigen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung genommen und freut sich, die Verpflichtung von Michael Bielefeld als neuen Headcoach der DEVILS bekannt geben zu können.

Er wurde bereits am Mittwochabend der Mannschaft vorgestellt und hat direkt das erste Team-Training absolviert.

Bielefeld, welcher bis dato bei seinem Heimatverein, dem Landesligisten EV Pfronten, als Trainer tätig war, bringt eine umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Trainerstationen mit – und ist auch für die Neu-Ulmer Eishockeywelt bestens bekannt: mit eben Diesem an der Bande agierte schon 2007/08 der Vorgängerverein EC Ulm/Neu-Ulm 2000 – und auch zu VfE-Zeiten gelang unter seiner Anleitung erfolgreich zur Saison 2014/15 der Team-Aufstieg in die Landesliga.

In seiner bisherigen Karriere an der Bande wirkte Bielefeld unter anderem als Oberligatrainer bei den Ice Dragons in Herford und gestaltete als Co-Trainer beim EV Füssen am Kobelhang mit. Der Kontakt zum VfE Ulm/Neu-Ulm war nie abgerissen, was die Verbundenheit von Bielefeld zum Verein deutlich macht. So hatte man in der zurück liegenden Saison 2023/24 kurzerhand eine Kooperation zwischen den Vereinen geschlossen und damit einigen Spielern aus Pfronten via Förderlizenz einen Einsatz im Bayernliga-Team der Devils ermöglicht.

„Ich komme, um die Mannschaft zu gestalten. Ich möchte meine Erfahrung einbringen“, erklärt Bielefeld selbst. „Ziel ist es, das Selbstvertrauen der Spieler zu stärken und ihnen Aufgaben zu geben, an denen sie gemessen werden. Ich werde Ihnen meine Philosophie vom Eishockey näher bringen und mit dem Team weiter entwickeln.“ Mit seiner Ankündigung macht er deutlich, dass er bereit ist, die Herausforderungen, die vor ihm liegen, aktiv anzugehen und die Mannschaft auf ein neues Level zu heben.

Vorstand Tobias Höhnlein äußert sich ebenfalls positiv über die Verpflichtung: „Michael Bielefeld ist die perfekte Personalie für uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Mannschaft haben wird.“ Höhnlein hebt hervor, dass Bielefelds breiter Erfahrungsschatz, unter anderem auch in der Professionalisierung junger Spieler, entscheidend für den zukünftigen Erfolg der Devils sein werden.

Gemeinsam mit ihm an der Seite blickt die Vereinsführung optimistisch in die Zukunft. Ein Dank geht an dieser Stelle auch an die Verantwortlichen des EV Pfronten für die konstruktive Zusammenarbeit.

Die Vereinsführung wünscht Michael Bielefeld einen erfolgreichen Start in seiner neuen Aufgabe und viel Erfolg für die nächsten Schritte mit der Mannschaft!

Die Vorbereitungen für die nächsten Spiele laufen bereits auf Hochtouren, und die gesamte Devilsfamily ist gespannt darauf, wie sich die Mannschaft unter der neuen Führung entwickeln wird.

