Michael Baindl verlÃ¤ngert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027

Lindau. (EVL) Großer Jubel auf der Saisonabschlussfeier der EV Lindau Islanders: Michael Baindl verlängert seinen laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr, bis 2027.

Diese großartige Nachricht verkündeten die Lindauer den anwesenden Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Staff-Mitgliedern beim Saisonabschluss in der Therme Lindau. Vor der abgelaufenen Saison von den Bayreuth Tigers gekommen, übernahm der 38 Jahre alte Oberbayer mit den EV Lindau Islanders erstmals ein Team als Headcoach in der Oberliga. Dort führte er die Islanders mit 71 Punkten in der Hauptrunde zur besten Punktzahl seit dem Aufstieg zur Saison 2016/2017. In den Playoffs schieden die Baindl-Schützlinge nur hauchdünn gegen die Hannover Scorpions , einem der Topfavoriten auf den Oberliga-Titel, aus.

Dass es mit Michael Baindl und Lindau passt, konnte man früh erkennen. Einer erfolgreichen Vorbereitung folgte ein gelungener Start in die Spielzeit, in der es aber auch häufige Verletzungssorgen und teilweise sehr dünn besetzte Kader gab. Die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders gerieten, wie der Trainer selbst, aber nie in Panik, sondern vertrauten auf die kommunikative und sehr menschliche Art von Baindl und seinem Trainerteam. Mit dieser Art gelang es ihm auch das Niveau der vielen jungen Spieler im Team der Lindauer auf die nächste Stufe zu heben, um sie in ihrer Entwicklung weiterzubringen und ihnen viel Eiszeit zu geben. Genau das ist auch die Philosophie, auf welche die Lindauer weiterhin setzen wollen.

Als ab Mitte Januar auch noch die Rädchen im Team der Inselstädter vollends ineinandergriffen, waren die Lindauer zum Ende der Hauptrunde, mit 10 Siegen aus 11 Partien, die formstärkste Mannschaft der Oberliga Süd. Der EC Peiting wurde im Anschluss an die Hauptrunde souverän mit 2:0 im Best-Of-Three der Pre-Playoffs besiegt. In den anschließenden Playoffs gegen das Topteam und die Meisterschaftsanwärter der Hannover Scorpions bot das Lindauer Team dem Favoriten unter der Leitung von Baindl eine harte und auf Augenhöhe ausgetragene Serie. Hier konnte man erneut erkennen, mit welch professioneller Art der Headcoach, seine Mannschaft, zusammen mit seinen Assistant-Coaches, auf solche Spiele einstellen kann.

Auf dieses nun in der abgelaufenen Saison geschaffene Gerüst wollen Michael Baindl und auch die Verantwortlichen der Islanders unbedingt aufbauen, weshalb man sich frühzeitig zusammensetze und über die weiteren Spielzeiten sprach. Herausgekommen ist eine schnelle und unkomplizierte Einigung auf eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags.

Vor seinem Engagement als Headcoach in Lindau arbeitete Baindl als Co-Trainer bei den Bayreuth Tigers. Davor war der studierte Athletik- und Fitnesstrainer bereits Chefcoach beim TEV Miesbach in der Bayernliga. Dort führte er die Oberbayern zwei Mal auf Rang 2. Der gebürtige Wolfratshausener blickt zudem auf eine erfolgreiche Laufbahn als Spieler mit mehr als 800 Partien in der DEL (Straubing Tigers), der zweiten Liga/DEL2 (Tölzer Löwen, Starbulls Rosenheim, ESV Kaufbeuren) und der Oberliga Süd (Rosenheim, EC Peiting) zurück.

Stimmen

Marc Hindelang (Präsident EVL): „Michael ist ein junger moderner Trainer, der mit seiner mutigen Herangehensweise perfekt zu unserem Verein und zu unserer Mannschaft passt. Wir sind froh, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte gemeinsam gehen können. Denn wir sind noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten.“

Bernd Wucher (1. Vorsitzender EVL): „Wir haben schon früh gemerkt, wie Michael Baindl zum Verein und dem Umfeld passt. Wie er mit jungen, verletzten und erfahrenen Spielern umgeht, war genau die Vorgehensweise, die wir uns erhofft hatten. Aus unserer Perspektive ist er der richtige Mann am richtigen Ort. Bemerkenswert ist auch, wie er sich um den Gesamtverein kümmert, schaut, was der Nachwuchs macht. Das sind Hinweise, dass er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Deshalb wollten wir ein Zeichen für Kontinuität setzen und haben den Vertrag verlängert.“

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EVL): „Ich war von Michael bereits nach unserem ersten Treffen überzeugt und bin froh, dass sich dieses Gefühl bestätigt hat. Michael arbeitet sehr akribisch mit der Mannschaft und ist ein kommunikativer Mensch, der auch seine Emotionen lebt. Die Arbeit mit ihm gestaltet sich sehr angenehm, weswegen wir ein Zeichen setzen wollten und den bereits bestehenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. Nächstes Jahr wollen und werden wir gemeinsam den nächsten Schritt machen!“

Michel Baindl (Headcoach EVL): „Ich musste nicht lange überlegen, als ich das Angebot bekam. Meine Frau und ich fühlen uns von Anfang an sehr wohl in Lindau. Ich spüre das Vertrauen des Vorstandes. Dies erleichtert mir die Arbeit. Die tägliche Arbeit mit Milo, dem Trainerteam und der Mannschaft macht mir einen Riesenspaß. Wir wollen als Verein den nächstens Schritt gehen – und ich bin stolz, ein Teil davon sein zu dürfen.“

Kaderstatus 2025|2026 zum 21.03.2025

Tor: –

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (hat Vertrag), Marcus Marsall (hat Vertrag), Damian Schneider (hat Vertrag)

Trainer: Michael Baindl (vorzeitig verlängert)

