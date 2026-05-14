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Metzler-Duo bleibt den Wäldern treu

14. Mai 20261 Mins read25
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Tobias Metzler-Wagner © ECB/Kleber
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Andelsbuch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald kann die nächsten wichtigen Personalentscheidungen vermelden: Philip Metzler und Tobias Metzler-Wagner bleiben auch in der kommenden Saison Teil des Teams.

Die beiden Cousins stehen sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg des Clubs, auf junge, regionale Spieler mit Identifikation und Leidenschaft zu setzen.

Bereits in seine sechste Saison im Trikot der Wälder geht Philip Metzler. Der 21-jährige Stürmer aus Dornbirn hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und zählt mittlerweile zu den absoluten Identifikationsfiguren im Team. Mit seiner kompromisslosen Spielweise bringt der Rechtsschütze genau jene Eigenschaften mit, die ihn bei Mitspielern und Fans gleichermaßen beliebt machen.

„Pipo“ ist ein Spielertyp, der seinen Gegenspielern unter die Haut geht, keinen Zweikampf scheut und auf dem Eis immer alles für die Mannschaft gibt. Gleichzeitig konnte er sich auch offensiv weiterentwickeln und in der vergangenen Saison insgesamt elf Scorerpunkte verbuchen. Mit seiner Energie, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Präsenz nimmt der 21-Jährige mittlerweile eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft ein.

Ebenfalls weiterhin im Kader der Wälder steht Tobias Metzler-Wagner. Der 19-Jährige geht bereits in seine dritte Saison beim EC Bregenzerwald und konnte in der vergangenen Spielzeit einen deutlichen Entwicklungsschritt machen. Besonders offensiv wusste der junge Stürmer aufzuzeigen und erzielte seine ersten Treffer in der Alps Hockey League.

Bemerkenswert war dabei nicht nur seine offensive Entwicklung, sondern auch seine körperliche Präsenz. Trotz seines jungen Alters hielt „Tobi“ auch gegen deutlich größere und erfahrenere Gegenspieler stark dagegen und wich keinem Duell aus. Zudem blieb der junge Stürmer in der vergangenen Saison verletzungsfrei und absolvierte sämtliche Spiele – ein weiterer Beleg für seine Konstanz und seine wichtige Rolle innerhalb des Teams.

Mit den Vertragsverlängerungen von Philip Metzler und Tobias Metzler-Wagner bleibt den Wäldern nicht nur viel Einsatz und Kampfgeist erhalten, sondern auch zwei Spieler, die den Club und seine Philosophie perfekt verkörpern.

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