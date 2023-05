Metal Ligaen: Der beste Torschütze bleibt in Odense

Odense. (PM Bulldogs) Die Odense Bulldogs haben mit Gunars Skvorcovs, dem besten Torschützen dieser Saison, eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr unterzeichnet, der somit...

Odense. (PM Bulldogs) Die Odense Bulldogs haben mit Gunars Skvorcovs, dem besten Torschützen dieser Saison, eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr unterzeichnet, der somit für seine dritte Saison in der Hauptstadt Fünens bereit ist.

Gunars Skvorcovs hat sich sowohl auf als auch abseits des Eises in Odense gut eingelebt, wo er das Leben mit seiner Familie genießt. Auch sportlich zeigte das große und beliebte Leichtgewicht ein hohes Niveau und beendete diese Saison als vereinsinterner Topscorer mit 54 Punkten, verteilt auf 26 Tore und 28 Assists. In der regulären Saison belegte er mit 49 Punkten in 45 Spielen den zweiten Platz in der Torschützenliste der Liga.

Der 33-jährige Stürmer freut sich auch darauf, seine Zukunft im Griff zu haben und in der nächsten Saison wieder das Bulldogs-Trikot über den Kopf ziehen zu können und in der Stadt weiterzumachen, die sich für ihn und seine Familie wie ein zweites Zuhause anfühlt .

„Meine Familie und ich haben uns in Odense verliebt – sowohl als Stadt als auch als Verein, wo uns das gesamte Umfeld und die Beziehungen rund um den Verein einfach gefallen. Jeder im Team trägt maßgeblich dazu bei, dass es sich für uns wie zu Hause anfühlt, und mit ebenso tollen Fans auf den Rängen ist es jedes Mal ein Vergnügen, über das Eis zu laufen. Daher freue ich mich auch sehr darauf, in der nächsten Saison zu den Bulldogs zurückzukehren und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir die Spitze erreichen“, sagt Gunars Skvorcovs.

Gunars Skvorcovs debütierte für die Odense Bulldogs in der Rückrunde der Saison 2021/22, wo er die fünischen Eishockeyfans im Sturm eroberte und in 20 Spielen 18 Punkte erzielte. Der lettische Stürmer kam mit zehn Jahren Erfahrung und mehr als 380 Spielen in der KHL zu den Odense Bulldogs. Neben seiner umfangreichen Erfahrung aus der KHL hat er auch fast 100 Einsätze für die lettische A-Nationalmannschaft in seinem Lebenslauf, darunter die Teilnahme an vier WM-Turnieren und mittlerweile mehr als 70 Spielen in der Metal League.

Mit der Verlängerung von Gunars Skvorcovs ist eines der besten Offensivprofile der Liga gesichert und es gibt Platz für ein weiteres Mitglied im Kader der nächsten Saison, was Ole Nielsen, CEO der Odense Bulldogs, freut.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, den Vertrag mit Gunars Skvorcovs um eine weitere Saison zu verlängern und seine vielen Qualitäten auf dem Eis zu genießen. Gunars hat einen sehr professionellen Ansatz und eine sehr professionelle Einstellung und ist ein sehr beliebter Charakter im Team. Er hat nun seit anderthalb Saisons für uns Höchstleistungen erbracht und wir gehen natürlich davon aus, dass dies auch in der kommenden Saison so bleiben wird“, sagt Ole Nielsen.

Der Vertrag bedarf noch der Genehmigung durch den DIU-Lizenzausschuss.

